Źle zmontowane karty graficzne firmy PowerColor

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:04 (16) Jeden z użytkowników karty graficznej firmy PowerColor, a konkretnie modelu Radeon RX 6700 XT od tego producenta, był zaciekawiony nietypowo wysokimi temperaturami sekcji zasilania swojej karty, wyraźnie wyższymi niż na innej karcie Radeon RX 6700 XT jego kolegi. Postanowił zatem zdemontować system chłodzenia celem wymiany pasty termoprzewodzącej na lepszą, i ze zdumieniem odkrył, że cooler w miejscu kontaktu z sekcją zasilania oraz pamięciami GDDR6 posiada wciąż folie ochronne, utrudniające przepływ ciepła do radiatora. Usunięcie foli musiało zostać przeoczone jeszcze w fabryce, na etapie montowania coolera do płytki PCB karty.



W takiej sytuacji trudno mówić o pojedynczym źle zmontowanym egzemplarzu - w przypadku linii produkcyjnej mogło dojść do seryjnego błędu osoby montującej karty, która np. źle zrozumiała instrukcję jak należy zamontować cooler do karty graficznej. Z tego powodu na rynek mogło trafić więcej kart z foliami ochronnymi w miejscach kontaktu coolera z sekcją zasilania i pamięciami.



Posiadacze karty graficznej PowerColor Radeon RX 6700 XT powinni uważniej sprawdzić temperatury na swoich kartach lub też dokładnie obejrzeć przestrzeń pomiędzy radiatorem a płytką drukowaną - obecność ew. foli ochronnych powinno udać się zobaczyć przy pomocy np. latarki nawet bez odkręcania coolera od karty.







No profeska.. (autor: stefan_nurek | data: 11/08/21 | godz.: 18:53 )

Dobrze że tam jeszcze nie znalazł resztek ryżu w 5 smakach ;)



No cóż (autor: kombajn4 | data: 11/08/21 | godz.: 19:57 )

jak produkt kosztuje 9,99$ to cudów bym nie oczekiwał... a nie czekaj ta karta kosztuje ile? Łomatko.....



A, pamiętam wiatraczek na pentium 166 (autor: rookie | data: 11/08/21 | godz.: 20:32 )

Rozbieram kompa i patrze, a wiatraczek na cpu nie działa. Ale proc stabilny i nic mu się nie dzieje... Jednak przy podkręceniu do 200Mhz (podkręcenie mechaniczne - zmiana mnożnika na mobo, gimbusy nie znajo :P) wiatraczek trzeba było uruchomić (tj. zacząć nim kręcić to sam zaskoczył, jak w silniku dwupłatowca!). Po takim podkręceniu Unreal Tournament dostawał skrzydeł z parze z voodooI....



znam osobe (autor: Shark20 | data: 11/08/21 | godz.: 20:54 )

Której kabel sata zablokował wentylator w chlodzeniu Core i5-3570. Proc był chłodzony pasywne radiatorem Sillentium Pc Fortis 2 przez kilka miesiecy. Nic mu sie nie stalo, zwiech tez nie bylo.



Add (autor: Shark20 | data: 11/08/21 | godz.: 20:55 )

Znaczy procesorowi nic się nie stalo



@3. (autor: stefan_nurek | data: 11/08/21 | godz.: 23:31 )

True. Jak teraz bym zapytał tych co to im wąsy dopiero zaczynają rosnąć (wiem, szowinistyczne to strasznie ale ja nie miałem takich koleżanek co to dłubały w kompach a jako zagorzały heteryk miałem ze swoimi koleżankami dużo przyjemniejsze rzeczy do robienia - nie mówię że ciekawsze) do czego używało się kiedyś ołówków przy PC-cie to nie usłyszałbym pewnie ani jednej sensownej odpowiedzi na tak postawione pytanie.



Ad6. (autor: OBoloG | data: 12/08/21 | godz.: 08:34 )

pewnie do łączenia mostków na starych Athlonach, Duronach. W celu ich odblokowania. Później w Athlonach 64 3 rdzeniowych można było próbowac odblokowac 4 rdzen, który niby nie istnial.





Ad3.

Ja miałem Pentium 120 z samym radiatorem, a napięcie procesora i mnożnik ustawiało się albo zworkami albo mikroswitchami.



@07 (autor: KamieniKupa | data: 12/08/21 | godz.: 10:00 )

Na jednordzeniowym Athlonie 64 można było odblokować do 2 rdzenii i jeszcze podkrecic do ~3.8Ghz, co dawało niezłego kopa



@6. (autor: sofolok | data: 12/08/21 | godz.: 11:08 )

Do zmiany ustawień procesora amd :p



@03 (autor: Saturn64 | data: 12/08/21 | godz.: 11:23 )

Pentium 166 mhz miał 13,5W TDP. Więc mniej niż obecne laptopowe U.



...... (autor: Marek1981 | data: 12/08/21 | godz.: 12:50 )

tytuł wprowadzający w błąd. 1 użytkownik znalazł a nie cała seria, dlaczego wprowadzacie w błąd? Powinno się raczej to rozgłosić żeby ludzie patrzyli czy mają ten sam problem, jak się powtórzy to można mówić o jakieś skali a nie pojedynczym przypadku.



@10. (autor: pwil2 | data: 12/08/21 | godz.: 17:18 )

Masz na myśli Pentium 166U? ;-)



Jeszcze chyba nigdy (autor: tuptun | data: 12/08/21 | godz.: 20:27 )

nie miało miejsca coś takiego.



Ale Wy starzy jesteście hehe :D (autor: Qjanusz | data: 12/08/21 | godz.: 22:57 )

A w newsa nie wierzę. Żadna fabryka nie mogła skopać tak idiotycznej rzeczy na większą skalę.



ładne te termopady (autor: Mademan | data: 13/08/21 | godz.: 09:00 )

Tylko czemu na nich napisali "Remove"?



debilne pole tematu (autor: henrix343 | data: 13/08/21 | godz.: 19:50 )

Nie seria tylko jedna karta. Takie clickbajtowe tytuly czesto odwracaja sie na niekorzysc serwisu, ktory je stosuje. Problem latwo roziwzac, jest jednak problem aby sie o nim w ogole dowiedziec - monitoring temperatur.



