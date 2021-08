Środa 11 sierpnia 2021 TSMC od 2022 roku będzie produkować dla Intela w 3nm litografii

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:50 Intel przez lata produkował procesory wyłącznie we własnych fabrykach, wdrażał najnowsze procesy litograficzne jako pierwszy, i nie przyjmował zamówień na produkcję od innych wytwórców. Taka stabilna sytuacja u Intela to już przeszłość, o czym świadczy choćby długie pudrowanie 14nm litografii i fala opóźnień we wdrażaniu procesów 10nm i 7nm. W efekcie Intel niedawno ogłosił, że nie będzie się już zamykał na możliwość produkcji swoich chipów u innych wytwórców układów scalonych, ani też nie będzie zamykał drzwi dla klientów zainteresowanych produkcją chipów w jego fabrykach.



Zapowiedziano też m.in. że przyszłe procesory wprowadzane od 2023 roku będą mieć budowę modułową (podobnie jak ZEN 2 i ZEN 3 od AMD), a do ich produkcji Intel zamierza użyć "najbardziej właściwych z dostępnych procesów litograficznych", co praktyce oznacza częściowe skorzystanie z litografii innych producentów, np. TSMC.



Według najnowszych dostępnych informacji, produkcja układów scalonych Intela ruszy w fabrykach TSMC w 2. kwartale 2022 roku, w najnowszej 3nm litografii. W sumie wytwarzane będą cztery chipy krzemowe - jeden chip typu GPU dla kart graficznych, i trzy chipy przeznaczone do montowania procesorów, ale nie zawierające rdzeni CPU - będą to np. rdzenie z IGP lub rdzenie I/O.



Wielkość dostaw ma wynosić początkowo 4000 wafli miesięcznie, i docelowo osiągnie 10 000 wafli miesięcznie.



