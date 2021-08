Piątek 13 sierpnia 2021 Frostpunk 2 ogłoszony, zaś Frostpunk od dziś za darmo na weekend

Autor: Adam | 09:27 11 bit studios z ogłasza Frostpunka 2 - kontynuację gry będącej połączeniem city-buildera, strategii, survivalu i symulatora społeczeństwa. Frostpunk 2 to pierwszy ogłoszony projekt z trzech, nad którymi pracują wewnętrzne zespoły deweloperskie 11 bit studios. Przy okazji zapowiedzi nowej gry, podczas nadchodzącego weekendu - pomiędzy 12 a 16 sierpnia - oryginalny Frostpunk dostępny będzie za darmo na Steam. W kontynuacji Frostpunka gracze ponownie wcielają się w przywódcę miasta, które do przetrwania i rozwoju stale potrzebuje zasobów i gdzie ekspansja oraz poszukiwanie nowych źródeł energii są nieuniknione. Ale apokaliptyczny świat poszedł do przodu. Po erze węgla, podbój mroźnego Frostlandu w celu rozwoju przemysłu naftowego wydaje się być nową nadzieją na przeżycie dla resztek ludzkości. Zmiany jednak nie przychodzą łatwo. Bowiem nie każdy w różnorodnym i rozwarstwionym społeczeństwie zgodzi się na nowy kierunek rozwoju.



Wciąż rosnący zespół odpowiedzialny za pierwszą grę, obecnie liczący blisko 70 osób, sprawi, że sequel będzie grą o znacznie większej skali. “Mamy więcej siły roboczej, aby skupić się na wszystkich aspektach gry: skali, poziomie wyszlifowania czy jakości doświadczenia gracza, niemniej naszą główną ambicją jest stworzenie czegoś więcej niż tylko kontynuacji” - mówi Jakub Stokalski, Co-Director Frostpunka 2.



Jakub podzielił się też wizją przyświecającą twórcom. “To, czego gracze powinni oczekiwać, to szeroki wachlarz wyborów, wolność w kształtowaniu społeczeństwa i miasta na swój sposób, oraz poniesienie konsekwencji swoich decyzji. Frostpunk 2 bazuje na konfliktach z poprzedniej części: przetrwanie kontra wartości ludzkie, życie kontra arktyczny mróz. Dodaje jednak, co najważniejsze, nową warstwę obecną w wielu aspektach gry – czy to w polityce, społeczeństwie, czy też postępie technologicznym – konflikt między ludźmi a ich własną naturą”.



Frostpunk błyskawicznie stał się hitem na PC, kiedy ukazał się na rynku w 2018 roku. Konsolowa edycja gry, wydana rok później, również spotkała się z ciepłym przyjęciem. Po premierze tytuł otrzymał mnóstwo darmowej zawartości dodatkowe oraz trzy płatne rozszerzenia, a w kwietniu 2021 roku - w okolicach trzeciej rocznicy wydania - przekroczył granicę 3 milionów sprzedanych kopii.



Frostpunk będzie dostępny za darmo na Steam poczynając od 12 sierpnia do 16 sierpnia do godziny 19:00. Gracze chcący po tym okresie kontynuować rozgrywkę będą musieli kupić grę.







