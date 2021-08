Piątek 13 sierpnia 2021 Naraka: Bladepoint wśród 11 nowych gier w usłudze GeForce NOW

Autor: Adam | 09:36 NVidia poinformowała, że biblioteka gier w usłudze GeForce NOW powiększa się w tym tygodniu o 11 tytułów. Znajdziemy wśród nich między innymi mającą dzisiaj swoją premierę nową grę w stylu battle royale Naraka: Bladepoint oraz serię Hello Neighbor. Również od dzisiaj gracze mogą streamować na swoje urządzenia rozszerzenie Oblężenie Paryża do gry Assassins Creed: Valhalla. Kapitalnie, że GeForce NOW umożliwia również graczom posiadającym sprzęt o niskiej wydajności wejść w świat Naraka, powiedział Ray Kuan, główny producent gry Naraka: Bladepoint. Cieszymy się, że więcej graczy będzie mogło wkroczyć na pole bitwy i cieszyć się nową generacją gier battle royale na wszystkich swoich urządzeniach.



Naraka: Bladepoint już od dzisiaj będzie dostępna w sklepach Steam oraz Epic Games Store i zaraz potem trafi na platformę GeForce NOW. To gra akcji typu battle royale, oferująca szaloną swobodę w poruszaniu się po świecie przy pomocy parkouru i haka z liną, szeroki arsenał broni białej i dystansowej oraz szereg postaci o potężnych zdolnościach.







Granie za pośrednictwem GeForce NOW oznacza rozgrywkę w wersję gry z platformy PC. Tak więc, gdy użytkownicy usługi streamują na swoje urządzenie grę Naraka: Bladepoint, grają we w pełni funkcjonalną wersję PC z taką wydajnością, gdyby była ona uruchomiona lokalnie na wydajnym komputerze z kartą graficzną GeForce.





W tym tygodniu gracze mogą również uruchamiać za pośrednictwem GeForce NOW turową strategię ekonomiczną City of Gangsters, darmową grę akcji typu MOBA Blood of Steel, skradankę Hello Neighbor i jej prequel Hello Neighbor: Hide and Seek oraz splądrować stolicę Francji dzięki dodatkowi Oblężenie Paryża do gry Assassins Creed: Valhalla.



Pełna lista 11 tytułów dostępnych w GeForce NOW od tego tygodnia:



City of Gangsters (premiera 9 sierpnia w Steam)

Car Mechanic Simulator 2021 (premiera 11 sierpnia w Steam)

Naraka: Bladepoint (premiera 12 sierpnia w Steam oraz Epic Games Store)

Faraday Protocol (premiera 12 sierpnia w Steam)

Voidtrain (premiera 12 sierpnia w Epic Games Store)

428: Shibuya Scramble (Steam)

Blood of Steel (Steam)

DARIUSBURST Chronicle Saviours (Steam)

Hello Neighbor (Steam oraz Epic Games Store)

Hello Neighbor: Hide and Seek (Steam oraz Epic Games Store)

RimWorld (Epic Games Store)



