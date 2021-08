Piątek 13 sierpnia 2021 Zwycięzcy AMD Design Award 2021 wyłonieni

Autor: Adam | źródło: AMD | 19:28 AMD wyłoniła zwycięzców AMD Design Award 2021. W tym plebiscycie dla artystów grafiki komputerowej można było wygrać procesory Ryzen Threadripper i Ryzen Threadripper PRO wraz z funduszami na resztę maszyny. Siedmiu zwycięzców stworzyło prace graficzne 2D i 3D w trzech kategoriach, a za ich wyłonienie odpowiadało jury oraz publiczne głosowanie. AMD Design Award to plebiscyt dla artystów, który miał za zadanie zredefiniować oczekiwania w zakresie mocy obliczeniowej stacji roboczych przy przygotowywaniu złożonych projektów graficznych. Procesory z rodziny Ryzen Threadripper są stworzone do najcięższych zadań, jak grafika 3D, tworzenie wysokiej rozdzielczości i bogatych w efekty filmów, tworzenie gier AAA, czy nawet badania astrofizyczne.



Oto zwycięskie prace:



The Solar Fields, Edward Barons, Wielka Brytania

“Wspaniały projekt i budowa świata. Wydaje się naprawdę wiarygodne dzięki sposobowi prezentacji jej funkcjonalności.” – członek jury, Thomas Chamberlain







Hybrids, Sergei Kykhylov, Rosja

“Niewiarygodna praca. Naprawdę interesujące jak ta grafika 3D została zintegrowana i wzmocniona przez malowane wykończenie.” – członek jury, Thomas Chamberlain







Rusted titan, Andrii Snitsar, Ukraina

“Fantastyczna kompozycja, która znakomicie wykorzystuje pierwszoplanowe obiekty, żeby wciągnąć nas w scenę. Kolory są żywe i bardzo kuszące, a postacie pozwalają zachować klarowną skalę i imponujący całokształt.” – członek jury, Thomas Chamberlain

“Naprawdę interesująca dynamika i kształty. Ilustracja jest ogólnie bardzo mocna i opowiada naprawdę dobrą historię. Podobają mi się kolory i światło (nadaje dużo życia tej ilustracji). Ogólnie praca jest czysta i tworzy dobrą ilustrację. Gratulacje dla autora.” – członek jury, Thomas Istepanyan







Charging Point, Bogodar Havrylyuk, Ukraina



Grashopper Scout Bot, Arseniy Vinogradov, Rosja

“Bot zwiadowczy ma wyśmienite proporcje. Znany naturalny kształt został profesjonalnie zmodyfikowany i ulepszony. Mi najbardziej spodobał się kształt głowy i sekcji środkowej ze strategicznie przemyślanymi szczegółami cybernetycznych elementów. Ujęcie postaci przedstawia skalę tego bota naprawdę dobrze, podczas gdy oświetlenie nadaje dramatyczną nutę i ukazuje wszystkie niezbędne szczegóły.” – członek jury, Igor Sobolevsky



Rebel Pacifist AI, Alberto Petronio, Wielka Brytania

“To wspaniała praca. To, co mnie najbardziej uderzyło to spora ilość szczegółów i znakomite ujęcia postaci. Wymodelowanie, osprzęt i oświetlenie pokazują świetny kunszt techniczny autora. Uwielbiam dynamikę i dramaturgię takich ujęć.” – członek jury Igor Sobolevsky



Publiczne głosowanie: Samurai of the future, Kaisar Salykov, Rosja



