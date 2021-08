Szybka naprawa iPhone X. Wymień tylną szybkę od ręki

Awarie smartfonów spowodowane upadkami lub uderzeniami w obudowę są powszechne. Serwis Apple przyjmuje podobne zgłoszenia każdego dnia. Są to awarie znacznie powszechniejsze niż choćby te, których konsekwencją jest wymiana baterii. Użytkownicy sprzętów amerykańskiego giganta mają spore problemy zwłaszcza z szybkami, które w smartfonach są wyjątkowo delikatne i kruche. Dotyczy to w szczególności iPhone X, w którym szybka znajduje się również z tyłu obudowy.











Uszkodzona obudowa w iPhone X



iPhone X to jeden z popularniejszych telefonów Apple. Na całym świecie korzystają z niego setki osób. Model jest wydajny i elegancki, jednak tylna szybka jest podatna na uszkodzenia. Wymiana wyświetlacza bądź naprawa ekranu to standardowe usługi, które świadczy serwis iPhone w przypadku tego telefonu. Tylne szkło obudowy ulega uszkodzeniom głównie podczas upadków z większej wysokości. iPhone wygląda wtedy jak pokryty pajęczynką. Podobnie prezentuje się uszkodzona przednia szybka, którą można zabezpieczyć za pomocą Gorilla Glass lub folii. Wymiana tylnej szybki iPhone X - kiedy ją wykonać?

Wymiana tylnej szybki iPhone X z użyciem oryginalnych części powinna być wykonana w kilku przypadkach. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji, gdy iPhone jest silnie porysowany, popękany lub gdy szkło zaczyna się wykruszać. Wymiana szybki jest wtedy niezbędna, by wciąż użytkować telefon w komfortowy sposób. Popękaną szybkę powinno się naprawić także w przypadku, gdy konieczna jest naprawa całej obudowy wraz z jej prostowaniem po uderzeniu na skutek upadku z dużej wysokości.

Wysyłkowy serwis iPhone

Wygodnym rozwiązaniem, gdy chce się naprawić tylną szybkę w iPhone X, jest skorzystanie z serwisu wysyłkowego. Pomoc darmowego kuriera sprawia, że telefon jest naprawiany szybko i sprawnie. Możliwe jest zarezerwowanie dogodnego terminu wykonania usługi, by jak w najmniejszym stopniu odczuć niedogodności związane z brakiem iPhone-a.

Do naprawy wysyłkowej nie trzeba specjalnie się przygotowywać. Wystarczy zamówić kuriera, który odbierze iPhone, a następnie dostarczy go do serwisu. Gotowy sprzęt po naprawie kurier dostarczy pod wskazany adres.

Co ważne, iPhone X po wymianie tylnej szybki jest poddawany testom w celu sprawdzenia jego poprawnego działania. Sprzęt jest objęty 6-miesięczną gwarancją po naprawie, a właściciel urządzenia ma stały wgląd w status naprawy. Wymiany dokonują wyłącznie doświadczeni serwisanci, którzy przed rozpoczęciem pracy przesyłają klientowi darmową wycenę. Po jej zaakceptowaniu rozpoczyna się naprawa.



Źródło: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/