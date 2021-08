Poniedziałek 16 sierpnia 2021 Zamieszanie wokół awaryjności zasilaczy Gigabyte GP-P850GM i GP-P750GM

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:02 Jakiś czas temu firma Gigabyte wprowadziła do swojej oferty dwa nowe zasilacze komputerowego: Gigabyte GP-P850GM i Gigabyte GP-P750GM. Zasilacze te nie cieszą się dobrą opinią - w porównaniu do innych konstrukcji zdarza im się dość często odmówić dalszej współpracy. Zasilacze zostały też mocno skrytykowane podczas testów i recenzji w różnych redakcjach, podczas których umierały lub paliły się w trakcie prób przeciążeniowych. Głos w sprawie postanowiła zabrać w końcu firma Gigabyte, która stwierdziła, że problemem było nadmierne obciążanie zasilaczy przez testerów oraz źle ustawione zabezpieczenie przed zbyt wysokim obciążeniem.



W modelach produkowanych do tej pory miało ono reagować dopiero w przypadku gdy obciążenie zasilacza wynisoło od 120 do 150 procent mocy znamionowej. Gigabyte w oficjalnej inforamcji wydanej w piątek stwierdzio, że zdecydowało się skorygować ten parametr i aktualnie zjeżdzające z taśm produkcyjnych zasilacze GP-P850GM i GP-P750GM mają zabezpieczenie, które reaguje przy obciażeniu zasilacza 110-120% mocy znamionowej. Poza tym Gigabyte stwierdziło, że zasilacze nie mają żadnej wady konstrukcyjnej, a także obwiniło testerów o niewłaściwe procedury testowe.





Z informacją tą nie zgadzają się testerzy, którzy twierdzą, że problemem wspominanych zasilaczy nie było zbyt późne działanie mechanizmu zabezpieczającego, ale po prostu ich konstrukcja jest wadliwa. Zarzucają także Gigabyte nierzetelne podejście do problemu.



Najszerzej do sprawy odniósł się Dr Aris Mpitziopoulos, który kilka miesięcy temu testował dla TechPowerUp zasilacz GP-P750GM, co zakończyło się spaleniem się jednostki już po kilku minutach mocnego obciążenia. Twierdzi on, że procedury testowe dla każdego zasilacza są takie same, i w przypadku innych jednostek nie powodują ich uszkodzeń. Dodaje też, że Gigabyte próbuje spychać problem tam gdzie nie powinno - palenie się zasilaczy wskutek zbyt wysokiego obciążenia powinno być problemem do rozwikłania przez inżynierów Gigabyte, a nie powodem zmiany prawidłowych procedur testowych przez recenzentów.



Dr Aris Mpitziopoulos twierdzi też, że przed publikacją recenzji zasilacza GP-P750GM skontaktował się z GIgabyte zgłaszając zauważone problemy i błędy w jego budowie, ale nie został potraktowany poważnie. Otrzymał jedynie odpowiedź, że inżynierowie Gigabyte przetestowali pięć jednostek i nie znaleźli żadnych problemów. Firma Gigabyte nie poprosiła ani o dokładny opis procedury testowej żeby ponowić ją u siebie, ani też o zwrot spalonego zasilacza do analizy przyczyn awarii, co jest typową procedurą. Gigabyte nie zaoferował też drugiej sztuki zasilacza, aby dokończyć recenzję i ew. sprawdzić, czy problem dotyczył tylko pojedynczego egzemplarza czy też może dotyczyć wszystkich zasilaczy.



Podobny problem wystąpił podczas testu wspomnianych zasilaczy w rekacji Gamer Nexus gdzie jednostki spaliły się w ciągu kilku minut testu obciążeniowego. Dr Aris Mpitziopoulos dodaje, że szybkie spojrzenie na opinie użytkowników (komentarze w sklepach internetowych, fora itp.) pokazuje, że znaczna część tych zasilaczy zmarła w normalnych warunkach pracy u użytkowników. Przy tak wielu awariach zgłaszanych w Internecie, nie może to być tylko zbieg okoliczności.







