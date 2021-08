Poniedziałek 16 sierpnia 2021 Udało się przełamać sprzętowy limit MH/s w kartach GeForce LHR

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 15:01 Kilka miesięcy temu osoby zainteresowane zakupem karty graficznej do obsługi gier 3D byly wręcz zrozpaczone sytuacją w sklepach - dostępność kart była bardzo ograniczona, a ceny nawet 3 razy wyższe od rekomendowanych. Spowodowało to, że do absurdalnych poziomów wywindowane zostały ceny starszych kart, np. GeForce GTX 1050 Ti oferowano po ponad 1500 zł. Sytuacja wynikała ze wzrost ceny Bitcoina oraz wzrostu popularności innych kryptowalut, co doprowadziło do masowego wykupywania kart graficznych w celu wydobywania tzw. cyfrowego złota.



W efekcie Nvidia zdecydowała się o podjęciu kroków chroniących graczy przed nadmiernym wykupywaniem kart GeForce RTX - wprowadzając w marcu karty Nvidia CMP dedykowanych do wydobywania kryptowalut, a także dodając blokadę ograniczającą o 50% szybkość obliczania MH/s w kartach GeForce RTX.



Szybko okazało się, że zabezpieczenie zaszyte w sterownikach da się obejść podłączając do kary graficznej złącze symulujące obecność monitora.



Dlatego też Nvidia zdecydowała się na przeniesienie tego zabezpieczenia do warstwy sprzętowej. GeForce RTX serii 3000 dostarczane do sklepów od 2. połowy maja mają zmodyfikowane GPU, zawierające sprzętowy limiter wydajności obliczania haszy.



Wydawało się, że jest to zabezpieczenie które raczej nie powinno zostać przełamane. Nic z tych rzeczy. Pewna grupa osób związana z wydobywaniem kryptowalut twierdzi, że udał się jej wprowadzić modyfikacje skutkujące zwiększeniem limitu obliczania MH/s do 70%, z domyślnych 50%. Modyfikacja działa aktualnie w przypadku Ethereum, ale zespół pracuje już nad jej zastosowaniem w wydobywaniu kryptowalut.



Niestety pojawienie się tej modyfikacji następuje krótko po debiucie kart GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3070 Ti. W efekcie GeForce RTX 3080 Ti z limitem podniesionym do 70% zapewnia szybkość około 80 MH/s, tylko o 10 MH/s mniejszą niż oryginalny GeForce RTX 3080 bez limitu MH/s. Podobnie jest w przypadku GeForce RTX 3070 Ti, który po modyfikacji zapewnia niewiele mniejszą szybkość obliczania MH/s, niż oryginalny GeForce RTX 3070 bez limitu MH/s.



Czy nadchodzi fala masowego wykupywania GeForce RTX 3080 TI i GeForce RTX 3070 Ti ze sklepów ?



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.