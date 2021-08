Poniedziałek 16 sierpnia 2021 Intel Arc: oficjalna premiera kart graficznych Intela już za kilka miesięcy

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 19:57 Intel oficjalnie poinformował o swoich planach związanych z długo oczekiwaną premierą kart graficznych dla graczy. Firma oficjalnie podała, że trafią one na rynek w 1. kwartale 2022 roku, pod nazwą Intel Arc. Karty będą oparte o układy graficzne z serii Alchemist, czyli chipy GPU skrywane do tej pory pod nazwą kodową Xe DG2 HPG. Zapowiedziano pełną zgodność z DirectX 12 Ultimate, w tym obsługę RayTracingu oraz supersamplingu z użyciem jednostek obliczeniowych opartych o sieć neuronową (AI). Innymi słowy, zamiast Radeon, Navi i RDNA2, i zamiast GeForce, GAxx i Ampere, u Intela mamy: Arc (marka kart), Alchemist (nazwa GPU) i Xe (architektura).



Wraz z zapowiedzią premiery Intel podał też, że producenci gier, notebooków i komputerów dysponują już przedprodukcyjnymi egzemplarzami kart Intel Arc. Pokazano także gameplay, czyli film wideo przedstawiający jak na tych egzemplarzach działają i wyglądają gry Mount & Blade II Bannerlord, Forza Horizon 4, Psychonauts 2, Player Unknown Battlegrounds, Subnautica Below Zero, Metro Exodus, Rift Breaker, Days Gone, Chivalry II i Crysis Remastered Trilogy.



Wicej w poniższym materiale wideo przygotowanym przez Intela. Spoiler: w filmie nie zobaczymy Raja Koduri.













