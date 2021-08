Środa 18 sierpnia 2021 Gigabyte ogłasza po cichu akcję serwisową zasilaczy GP-P750GM

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 13:12 Ciąg dalszy w sprawie zamieszania z zasilaczami Gigabyte GP-P750GM i Przypomnijmy, że jednostki te mają złe opinie wśród użytkowników, którzy zgłaszają nadzwyczaj częste awarie, a dodatkowo zostały źle ocenione podczas recenzji, paląc się po kilku minutach prób obciążeniowych - więcej o tym pisaliśmy tutaj. Gigabyte wydało niedawno oświadczenie w którym odcięło się od zarzutów dotyczących wadliwości zasilaczy, informując jedynie o wykonanej korekcie działania zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego w aktualnie produkowanych partiach.



Jeden z posiadaczy zasilacza GP-P750GM pochodzącego z początkowej fazy sprzedaży skontaktował się z pomocą techniczną Gigabyte. W odpowiedzi uzyskał informację, że posiadacze zasilaczy GP-P750GM o numerach seryjnych od SN20243G001301 do SN20453G025430 uprawnieni są do ich naprawy w serwisie Gigabyte, i został poproszony do odesłanie zasilacza do serwisu Gigabyte jeśli jego jednostka ma numer seryjny mieszczący się w tym zakresie.

Nie wiadomo jeszcze jaki będzie zakres prac serwisowych - czy Gigabyte tylko skoryguje działanie zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowego, czy wykona więcej modyfikacji.



Posiadacze bliźniaczego zasilacza Gigabyte GP-P850GM także powinni kontaktować się z pomocą techniczną Gigabyte celem uzyskania szczegółów



