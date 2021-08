Środa 18 sierpnia 2021 Intel Arc: pierwsze zdjęcie karty graficznej niebieskich

Autor: Zbyszek | źródło: MoresLaw is dead | 13:31 Dwa dni temu Intel pochwalił się, że za kilka miesięcy będzie gotowy do wprowadzenia na rynek swoich pierwszych od ponad 20 lat kart graficznych dedykowanych dla graczy. Karty które są już opracowywane od co najmniej 2018 roku otrzymają nazwę Intel Arc, i będą w pełni zgodne z DirectX 12 Ultimate. Oznacza to obsługę RayTracingu, a dodatkowo wspierany będzie też supersampling z użyciem jednostek obliczeniowych opartych o sieć neuronową (AI), czyli rozwiązanie zbliżone do Nvidia DLSS. Producenci gier, notebooków i komputerów dysponują już przedprodukcyjnymi egzemplarzami kart Intel Arc.



W sieci właśnie pojawiło się zdjęcie takiej karty, która posiada system chłodzenia z dwoma wentylatorami i ma wymiary nieco większe niż Radeon RX 6700 XT od AMD. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy fotografia przedstawia najbardziej wydajną z przygotowywanych kart, mającą 512 jednostek EU i 16 GB pamięci GDDR6, czy też model o niższej wydajności.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.