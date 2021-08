Środa 18 sierpnia 2021 MSI wprowadza płyty z chipsetem AMD X570S

Autor: Zbyszek | źródło: MSI | 12:45 Firma MSI dodała do swojej oferty sześć nowych płyt głównych przeznaczonych dla procesorów AMD Ryzen. Są to modele oparte o chipset AMD X570S, czyli bardziej energooszczędną i chłodniejszą wersję dotychczasowego chipsetu AMD X570. Płyty mają pasywne systemy chłodzenia chipsetu oraz wydajne sekcje zasilania CPU chłodzone przez duży radiator. Nowe modele to m.in: MSI MAG X570S TORPEDO MAX i MSI MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI. Obie płyty mają po dwa porty PCI-Express 4.0 x16 i dwa PCI-E 4.0 x1, sześć portów SATA i dwa PCIe M.2, oraz kartę sieciową Ethernet 2.5 GbE.



Płyta TORPEDO MAX otrzymała drugą dodatkową kartę Gigabit Ethernet, a TOMAHAWK MAX WIFI ma wbudowaną kartę sieci bezprzewodowej WiFi 802.11ax (WiFi 6).



Pozostałe z nowych płyt to: MSI MEG X570S ACE MAX, MSI MAG X570X CARBON MAX WIFI, MSI MEG X570X UNIFY-X MAX, i MSI MAG X570S EDGE MAX WiFi.









