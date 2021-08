Czwartek 19 sierpnia 2021 Szef Nvidia: braki układów scalonych potrwają przez cały 2022 rok

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:17 (2) Szef Intela – Jensen Huang, podczas konferencji prasowej podsumowującej ostatnie wyniki finansowe Nvidia stwierdził, że trwające obecnie problemy z dostępnością układów scalonych będą mieć miejsce jeszcze co najmniej do końca 2022 roku. Powodem takiego stanu rzeczy jest nie tylko radykalnie zwiększone zapotrzebowanie na wszelkiej maści chipy, ale również zachwiany łańcuch dostaw. W związku z pandemią SARS-CoV-2 wydobycie i transport surowców są znacząco utrudnione. Podobnie jak produkcja i późniejsze dostarczenie gotowych produktów do klientów.



Zdaniem Huanga na nadrobienie już istniejących opóźnień potrzeba co najmniej kilkanaście miesięcy, a biorąc pod uwagę, że zapotrzebowanie wciąż rośnie obecna sytuacja z brakami układów scalonych na rynku potrwa jeszcze dłużej.

Jak dodał, w zależności od rozwoju sytuacji niewystarczające dostawy chipów GPU mogą dotknąć też przyszlą generację kart GeForce.



to szef (autor: hokr | data: 19/08/21 | godz.: 13:13 )

Nvidii czy Intela? ;)



czyli wysokich cen ciąg dalszy (autor: Mario2k | data: 19/08/21 | godz.: 13:21 )

Będą nas doić aż ekonomiści na G7+ obwieszczą że zostało nam oszczędności na waciki i tanie skarpetki.



