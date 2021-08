Piątek 20 sierpnia 2021 Intel Xeon Sapphire Rapids: szczegóły budowy nowych Xeonów

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 13:14 Intel podzielił się z nami nowymi informacjami, na temat koleją generacji serwerowych procesorów Xeonów, która trafi na rynek w 2022 roku. Procesory o nazwie kodowej Sapphire Rapids to następcy dotychczasowych Xeonów z serii Ice Lake, i jednocześnie pierwsze w historii Intela procesory o budowie modułowej. Nowe CPU mają do 56 rdzeni CPU Golden Cove, i składają się z czterech odrębnych chipów krzemowych, które są umieszczone blisko siebie na wspólnym substracie.



Każdy taki pojedynczy układ krzemowy zawiera 14 rdzeni Golden Cove, dwukanałowy kontroler pamięci DDR5, kontroler magistrali PCI-Express 5.0, jednostki do akceleracji specjalizowanych obliczeń, oraz jednostkę do komunikacji z pozostałymi sąsiednimi układami krzemowymi. Każdy wchodzący w skład procesora chip krzemowy może być też opcjonalnie łączony ze stosem pamięci HBM - łącznie do czterech kostek HBM na cały procesor.



Zastosowane rdzenie Golden Cove różnią się od konsumenckich wersji listą obsługiwanych instrukcji - poza instrukcjami AVX-512, obsługują też nowe instrukcje typu AMX - przyspieszające obliczenia z wykorzystaniem macierzy.



Umieszczone poza rdzeniami x86 jednostki do akceleracji specjalizowanych obliczeń to według Intela dość rozbudowane struktury, które potrafią znacząco odciążyć rdzenie CPU w szyfrowaniu lub deszyfrowaniu danych a także w części specjalizowanych obliczeń z użyciem uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.





Nowe Xeony mają być dostępne w wersjach z od 24 do 56 rdzeniami, co oznacza że pod osłoną termiczną w zależności od modelu umieszczone będzie dwa, trzy lub cztery układy krzemowe.







Intel Sapphire Rapids



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.