Intel planuje tajemniczny chipset X699

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:23 W najnowszym pakiecie sterowników Intel Chipset Device Software znalazł się wpisy zawierające nazwy nowych chipsetów przygotowanych przez Intela dla jego nadchodzących procesorów. Będą to: H610, B660, H670, Q670 i Z690, dedykowane dla nadchodzących procesorów z serii Alder Lake z podstawką LGA 1700. Na liści znajdują się też W680 i W685 oraz X699. Dwa pierwsze z nich to prawdopodobnie chipsety dedykowane dla stacji roboczych z procesorami Alder Lake. Trudno natomiast stwierdzić czym będzie chipset X699 - takim ciągiem cyfr Intel zwyczajowo nazywał chipsety dedykowane dla platformy HEDT.



Ostatnim z nich był X299 dedykowany dla procesorów Skylake-X z 2018 roku i ich bliźniaczych wersji czyli Cascade Lake-X z 2019 roku.



Później Intel nie prezentował nowych modeli procesorów dla segmentu HEDT i zasadniczo został z tego rynku wypchnięty przez bardziej wydajne CPU Ryzen Threadripper.



Na ten moment brak jest informacji, aby Intel w najbliższym czasie planował powrót na rynek procesorów HEDT, to też zapowiedź chipsetu X699 wygląda dość tajemniczo.







