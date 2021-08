Poniedziałek 23 sierpnia 2021 Tajne dane wykradzione z Gigabyte opublikowane w sieci

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:41 10 sierpnia grupa hakerska RansomEXX pochwaliła się udanym atakiem na firmę Gigabyte. Włamywaczom udało się uzyskać dostęp do infrastruktury IT Gigabyte, skopiować 112 GB poufnych danych, a następnie zaszyfrować je na serwerach Gigabyte. Były to. m.in. niewydane jeszcze wersje BIOSu, klucze kryptograficzne, dokumentacje techniczne, a także chronione tajemnicą dokumenty Intela, AMD i firmy American Megatrends. Po wykonanej akcji włamywacze zmodyfikowali jedną z publicznych stron www Gigabyte, zamieszczając na niej informacje o ilości skopiowanych dancyh oraz wpis adresowany do kierownictwa Gigabyte.



Na kolejne kroki włamywaczy nie musieliśmy czekać długo - rozpoczęli oni publikowane pozyskanych danych w sieci Internet. Pierwszy upubliczniony pakiet danych pochodzących od GIgabyte ma rozmiar 6,3 GB i został zamieszczony do pobrania w serwisie gofile.com, a informację o tym ogłoszono na różnych forach internetowych.



Z pozyskanych stamtąd dokumentów można dowiedzieć sie m.in, że każdy procesor AMD dla platformy AM5 będzie miał zintegrowany IGP z architekturą RDNA 2 (w tym CPU Raphael - następca Vermeer).



