Poniedziałek 23 sierpnia 2021 Samsung opracował moduły DDR5 o pojemności 512 GB

Autor: Zbyszek | źródło: Samsung | 22:33 (1) Końcem tego roku w sklepach pojawią się pierwsze procesory i płyty główne obsługujące pamięci typu DDR5. Nowe pamięci będą zasilane niższym napięciem niż DDR4 (1,1V zamiast 1,2V), otrzymają wewnętrzną korekcję błędów ECC, i zaoferują dwukrotnie wyższą efektywną przepustowość oraz dwukrotnie większe pojemności aniżeli DDR4. Udało się to uzyskać poprzez zastosowanie m.in. nowych technik analizy, próbkowania i przetwarzania sygnałów, oraz podwojenie długości serii do BL16 i podwojenie liczby banków z 16 do 32. Swoimi osiągnięciami w budowie modułów DDR5 postanowił pochwalić się Samsung.



Opracował on moduły DDR5 o pojemności aż 512 GB. Taką pojemność udało się uzyskać nie tylko korzystając z dużej liczby banków dopuszczanej przez specyfikację DDR5, ale też dzięki specjalnej budowie poszczególnych banków.

Każdy bank ma budowę warstwową - podobnie od pamięci HBM. W tym przypadku Samsung zdecydował się na 8-warstwową budowę banków - podczas gdy jego dotychczasowe moduły DDR4 o rekordowej pojemności 128 GB miały banki o budowie 4-warstwową.



W celu obniżenia poboru energii elektrycznej, poza niższym napięciem 1,1V moduły dysponują zintegrowanym regulatorem napięcia, a chipy krzemowe zostały wyprodukowane z użyciem techniki HKGM (High K Metal Gate).



Uwzględniając, że cena modułu DDR4 Samsung 128 GB to około 3500 złotych, cena modułu DDR5 512 GB będzie prawdopodobnie astronomiczna.







K O M E N T A R Z E

Ten jeden moduł 512GB (autor: Mario1978 | data: 24/08/21 | godz.: 17:11 )

jest bardziej zaawansowany niż cało Apple razem wzięte. To jest przyszłość, która nadejdzie i przyniesie we wszystkich dziedzinach życia korzyści.



