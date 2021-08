Poniedziałek 23 sierpnia 2021 Przyszłe Ryzeny z rdzeniami ZEN4 otrzymają IGP z architekturą RDNA 2

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:20 W przyszłym roku AMD zaoferuje nam kolejną nową generację procesorów Ryzen. Będą to CPU o nazwie kodowej Raphael, oparte o architekturę ZEN4, i produkowane w nowszym procesie litograficznym 5nm. Jednostki będą zgodne z nową podstawką AM5, pamięciami typu DDR5, i być może otrzymają więcej rdzeni niż dotychczasowe serie Ryzen 3000 i Ryzen 5000. Najnowsze informacje wskazują też, że każdy CPU z ZEN4 dla podstawki AM5 niezależnie od liczby rdzeni będzie posiadał zintegrowany układ graficzny z architekturą RDNA2. Prawdopdoobnie podstawowy IGP zostanie zaszyty w nowym 6nm rdzeniu IOD nadchodzących procesorów.



To dość dobra informacja dla osób potrzebująych wydajnego procesora do pracy (np. renderingu, montażu wideo), ale niekoniecznie zainteresowanych uruchamianiem gier 3D. Decydując się na zakup procesora z serii Raphael odpadnie konieczność zamontowania w obudowie lub dokupienia dodatkowej niskobudżetowej karty graficznej.



