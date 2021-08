Środa 25 sierpnia 2021 Prawdopodobna wydajność karty Radeon RX 6600

Autor: Zbyszek | źródło: IgorsLAB | 19:31 11 sierpnia do sklepów trafiły karty Radeon RX 6600 XT. Przypomnijmy, że to konstrukcje oparte o najnowszą architekturę RDNA 2, i wyposażone w układ Navi 23 z 2048 procesorami strumieniowymi oraz 8GB pamięci GDDR6 ze 128-bitową magistralą. Wskaźnik TDP wynosi 160W, a wydajność jest nieco wyższa niż konkurencyjnego GeForce RTX 3060, przy sugerowanej cenie detalicznej 379 USD. w drodze jest także tańszy Radeon RX 6600 (bez dopisku XT), który może stać się bardziej opłacalnym wyborem. Karta ta pojawi się w ofercie w 4. kwartale tego roku w cenie prawdopodobnie 299 USD.



W porównaniu do modelu Radeon RX 6600 XT, model bez dopisku XT otrzyma mniej procesorów strumieniowych (1792 sztuki) oraz trochę niższe taktowania GPU. serwis IgorsLAB postanowił sprawdzić jak może się prezentować wydajność tej karty, testując dostępnego już w sprzedaży Radeona Pro W6600, czyli prawdopodobnie pod względem specyfikacji prawie taką samą kartę jak przyszły Radeon RX 6600.



W rozdzielczości Full HD wspomiana karta oferuje wydajność o niecałe 10 procent niższą niż Radeon RX 6600XT, depcząc po piętach modelowi GeForce RTX 3060 od Nvidia. Ciekawie wygląda pobór energi, który wynosi średnio 123W, czyli o 30W mniej niż konsumuje Radeon RX 6600XT i o 40W mniej niż pobiera GeForce RTX 3060. Być może nadchodzi więc nowy król wśród kart graficznych pod względem wydajności na wat.







