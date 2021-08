Środa 25 sierpnia 2021 Pojawią się Radeony przeznaczone do kopania kryptowalut?

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:55 Nvidia już od kilku miesięcy oferuje specjalne wersje kart graficznych, przeznaczone do wydobywania kryptowalut. Są to karty z serii Nvidia CMP, które bazują w większości na układach graficznych poprzedniej generacji (Turing, 12nm) - za wyjątkiem najbardziej wydajnych wersji opartych o chipy GA104 i GA102. Wypuszczenie tych kart spotkało się z komentarzem ze strony jednego z pracowników AMD - który mówił w marcu, że aktualnie jego firma nie planuje aktualnie kopiować ruchu Nvidia i wydawać specjalne wersje kart dedykowane do wydobywania kryptowalut. Byc może coś zmieniło się od tamtego czasu.



Jeden z internautów z Wietnamu opublikował w sieci zdjęcie karty graficznej, które jak twierdzi przedstawia kartę Radeon przeznaczoną do wydobywania kryptowalut. Karta ma układ Navi 21 i prawie identyczną płytkę drukowaną jak Radeon RX 6800 XT - zasadniczne różnice to inny system chłodzenia i brak wyjść obrazu.



Na ten moment nie wiadomo czy jest to dzieło AMD czy też autorski projekt któregoś z producentów kart graficznych.









