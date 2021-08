Środa 25 sierpnia 2021 System CRM - jak wykorzystać w prowadzeniu średniego biznesu

Firma, która chce osiągnąć sukces, musi się nastawić na nieustanny rozwój i inwestycję w specjalistyczne narzędzia. Przykładem oprogramowania, jakie powinno znaleźć się w większości firm, jest system CRM. Co to takiego i jak może wspierać biznes?



Zacznijmy od podstaw, czyli rozwinięcia skrótu CRM. To z angielskiego Customer Relationship Management, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza program do zarządzania relacjami z klientami. To, na jakim poziomie jest jakość obsługi klienta, rzutuje na opinie o firmie i chęć podjęcia ponownej współpracy. Oznacza to, że w dużej mierze to od tego, jakie są relacje z odbiorcami, zależy, na jakim poziomie będzie sprzedaż. Możliwość zarządzania relacjami to najważniejsza funkcja, a zarazem zaleta systemu CRM, ale czy na tym koniec możliwości?



Podstawowe funkcje systemu CRM



Kiedy zaczniemy szukać oprogramowania CRM, szybko okaże się, że do wyboru jest całkiem sporo różnych możliwości. Jednak standardowe funkcje każdy system CRM ma podobne. Przede wszystkim musi być baza danych, w której będą wszystkie dane na temat poszczególnych klientów. Są tam podstawowe informacje na temat adresu siedziby, ale także notatki handlowców ze spotkań. Najczęściej istnieje możliwość grupowania i katalogowania kontaktów, na przykład ze względu na region. Dzięki filtrom i możliwości eksportowania i importowania danych możemy bardzo szybko przygotować potrzebne w danej chwili zestawienia i listy.



Przydatna może być opcja połączenia poczty elektronicznej z CRM. Pomocna jest także rozbudowa CRM o narzędzia służące do analizy danych, dzięki którym możemy tworzyć różnego rodzaju raporty i zestawienia. Do tego powinien być harmonogram pozwalający na zaplanowanie działań i organizację pracy. Ponieważ większość handlowców pracuje w terenie, warto, by oprogramowanie CRM mogło działać w chmurze.



Jak system CRM wspiera średniej wielkości firmę?



Ponieważ wszystkie dane na temat klientów będą w jednym miejscu, nawet w sytuacji, kiedy z kontrahentem rozmawia inny handlowiec niż do tej pory, wiadomo, jak wyglądała wcześniejsza współpraca i czego klient oczekuje. CRM to dla handlowców także duża oszczędność czasu. Nie muszą prowadzić osobnych notatek w notesach lub programach po spotkaniu, a później wprowadzać ich do CRM. Przez możliwość pracy w chmurze od razu mogą wprowadzić je do CRM. Może się też zdarzyć, że klient wyśle maila na inny adres mailowy, czat lub zadzwoni. Wtedy informacja o tym może być wprowadzona do systemu przez inną osobę, co może być pomocne przy kolejnym kontakcie.



Systemy CRM będą wspierać dział marketingu. Na podstawie danych, jakie wprowadzą pracownicy działu handlowego, łatwiej będą mogli obserwować ścieżkę zakupową klienta. Będą w stanie ocenić dotychczasowe działania i trafniej zaplanować przyszłe kampanie.



Wdrożenie systemu CRM będzie wspierać także pracę managerów i kierowników, którzy decydują o tym, których pracowników nagradzać i awansować. Mając do dyspozycji raporty z CRM, mogą bardzo łatwo zweryfikować jakość pracy i efekty, jakimi mogą się wykazać poszczególni handlowcy.



