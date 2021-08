Piątek 27 sierpnia 2021 Fractal poszerza ofertę chłodzenia wodnego - Lumen S36 RGB

Autor: Adam | 10:11 Lumen S36 RGB to chłodzenie wodne typu Allin-One wyposażone w podwójną konstrukcję, która pozwala użytkownikom dostosowywać chłodzenie wodne w kwestii efektów kolorystycznych od subtelnego do oszałamiającego. Lumen posiada sześć adresowalnych diod LED i podłącza się go bezpośrednio do płyty głównej lub kontrolera. Lumen został zaprojektowany tak, aby praca z nim była jak najłatwiejsza - dlatego dołączono do niego najnowsze wentylatory Aspect, fabrycznie nałożoną pastę termiczną oraz zapewniono kompatybilność z najpopularniejszymi gniazdami Intel/AMD. Istnieje również wiele sposobów na kontrolowanie efektów kolorystycznych, jako że preinstalowane ustawienia już przy uruchomieniu obejmują wsparcie dla Asus AURA, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light, Razer Chroma i ASRock Polychrome.



Główne cechy:



Podświetlenie nie kontrolowane z interfejsu RGB UI płyty głównej

Sześć diod LED ARGB podlega Twoim rozkazom przesyłanym przez płytę główną lub kontroler

Zdejmowany górny element można obracać co 90 stopni, aby uzyskać poziomy logotyp

Wstępnie nałożona pasta termiczna zapewnia łatwą instalację

Obsługuje najbardziej popularne gniazda dla Intel i AMD

Wentylatory Aspect zapewniają niskie turbulencje i umożliwiają łączenie łańcuchowe

Przegubowe łączniki kolankowe ułatwiają prowadzenie rurek i zmniejszają naprężenia

Bieżące certyfikacje obejmują Asus AURA, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light, Razer Chroma i ASRock Polychrome

Rurki gumowe o niskiej przepuszczalności z oplotem nylonowym











