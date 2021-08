Piątek 27 sierpnia 2021 D-Link wprowadza pierwszy na świecie adapter USB WiFi 6

Autor: Adam | 10:18 D-Link wprowadził do sprzedaży pierwszy adapter USB w standardzie B>WiFi 6 AX1800. Przenośny model DWA-X1850 zapewnia szybkie i bezpieczne połączenia, jest łatwy w użyciu i umożliwia błyskawiczne zaktualizowanie połączeń w domowych i biurowych komputerach do najnowszego standardu bezprzewodowego. DWA-X1850 to idealne rozwiązanie umożliwiające błyskawiczne pobieranie dużych plików, granie w gry online bez opóźnień oraz rozmowy wideo i strumieniowanie filmów w jakości 4K/8K bez buforowania.



Najnowszy standard WiFi 6 zapewnia połączenia z szybkością do 1200 Mbit/s, co przekłada się na optymalizację i wydajność działania całej sieci. Adapter DWA- X1850 wyposażono w MU-MIMO oraz OFDMA, technologie umożliwiające korzystanie z pełni potencjału sieci WiFi 6 – nawet w środowiskach, w których wiele urządzeń jednocześnie przesyła dane. Najnowszy standard szyfrowania WPA3 zapewnia bezpieczne połączenia z sieciami bezprzewodowymi. Nowy adapter obsługuje połączenia w dwóch zakresach - 2,4 GHz oraz 5 GHz, co zapewnia dodatkową elastyczność i korzystanie z połączeń w mniej zatłoczonym paśmie 5 GHz.



Dzięki preinstalowanemu oprogramowaniu DWA-X1850 można używać już po kilku sekundach po włożeniu do portu USB, a lekka i kompaktowa obudowa zapewnia wygodę korzystania. Adapter WiFi 6 wspiera szybkie porty USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), co umożliwia uzyskanie maksymalnych szybkości transferu danych w pełni korzystających z potencjału oferowanego przez WiFi 6.







