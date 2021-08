Piątek 27 sierpnia 2021 Synology C2 Transfer - bezpieczne przesyłanie plików dla firm i zespołów

Autor: Adam | 09:24 Synology przedstawia C2 Transfer - nową usługę, która ma na celu bezpieczne przesyłanie plików między firmami a ich klientami. C2 Transfer ma na celu ułatwienie wysyłania plików do zewnętrznych partnerów i klientów, zwłaszcza na potrzeby działów kadr, prawnych, produkcyjnych, finansowych i marketingowych. Obsługuje znaki wodne w postaci obrazów, daty wygaśnięcia pobierania, pobrania jednorazowe oraz żądania dotyczące plików w celu bezpiecznego odbierania plików. Przechowuje dane prywatnie z szyfrowaniem typu end-to-end, co sprawia, że pliki są nieczytelne od momentu ich przesłania przez klienta do momentu ich bezpiecznego pobrania do urządzenia przez zamierzonego odbiorcę. Jest dostępna już teraz z subskrypcją Pro plan oferującą autonomiczne konta dla mniejszych zespołów i freelancerów.



Rozwiązania firmy Synology do przechowywania danych w siedzibie klienta już teraz umożliwiają firmom i użytkownikom domowym rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem danymi, takich jak łączenie zdalnych zespołów oraz udostępnianie plików i współpraca między ludźmi. C2 Transfer ma na celu rozwiązanie problemu ostatniego etapu — gdy zespoły wysyłają do klientów ważne i potencjalnie wrażliwe pliki.



Weryfikacja tożsamości i kompleksowe szyfrowanie



Większość rozwiązań do współpracy nad plikami, w chmurze lub lokalnie, chroni dane poprzez zarządzanie uprawnieniami i audyty aktywności poszczególnych kont. Jednak nadal trzeba wysyłać dokumenty do partnerów zewnętrznych, które nie posiadają kont.



C2 Transfer ułatwia obu stronom dostarczanie plików do właściwej osoby, nawet jeśli łącze zostanie przypadkowo opublikowane lub udostępnione niewłaściwej osobie. C2 Transfer sprawdza tożsamość, wysyłając jednorazowe hasło (OTP) na adres e-mail lub numer telefonu określony przez nadawcę, aby mieć pewność, że tylko zamierzony adresat będzie mógł uzyskać dostęp do plików.



Funkcja C2 Transfer przechowuje dane prywatnie z szyfrowaniem typu end-to-end, co sprawia, że pliki są nieczytelne od momentu ich przesłania przez klienta do momentu ich bezpiecznego pobrania do urządzenia przez zamierzonego odbiorcę.



C2 Transfer ma na celu ułatwienie wysyłania plików do zewnętrznych partnerów i klientów, zwłaszcza na potrzeby działów kadr, prawnych, produkcyjnych, finansowych i marketingowych. C2 Transfer obsługuje znaki wodne w postaci obrazów, daty wygaśnięcia pobierania, pobrania jednorazowe oraz żądania dotyczące plików w celu bezpiecznego odbierania plików.



Usługa C2 Transfer jest dostępna już dziś z subskrypcją Pro plan oferującą autonomiczne konta dla mniejszych zespołów i freelancerów. Plany zarządzane centralnie dla większych firm będą dostępne wkrótce.



Wypróbuj bezpłatnie możliwości narzędzia C2 Transfer, korzystając z przedłużonego, 90-dniowego bezpłatnego okresu próbnego, który obowiązuje do końca 2021 roku. Dowiedz się więcej: https://c2.synology.com/pl-pl/transfer/overview







