Piątek 27 sierpnia 2021 alfa Call of Duty: Vanguard dostępna na PlayStation od 27 do 29 sierpnia

Autor: Adam | 10:29 Sony Interactive Entertainment zaprasza wszystkich posiadaczy PlayStation 4 i PlayStation 5 do przetestowania wersji alfa najnowszej części kultowej serii Call of Duty – Vanguard. Jest to ekskluzywna oferta dająca okazję nie tylko na zapoznanie się z najnowszym trybem multiplayer (innowacyjny tryb Champion Hill – Wzgórze Mistrzów), ale również pozwalająca użytkownikom konsol Sony jako pierwszym na zagranie w Call of Duty: Vanguard przed premierą 5 listopada. Wersja alfa nadchodzącego tytułu Sledgehammer Games będzie dostępna dla wszystkich posiadaczy PS4 i PS5 od 27 do 29 sierpnia.



Call of Duty powraca w nowej odsłonie – najnowsza część kulowej serii, Vanguard, przeniesie graczy w czasy II Wojny Światowej. W kampanii dla jednego gracza, grupa żołnierzy z różnych krajów i środowisk stanie ramię w ramię, by odwrócić losy wojny. Pełna wersja gry pozwoli graczom zmierzyć się z przeciwnikiem na każdym froncie: walcząc myśliwcem nad Pacyfikiem, desantując się nad Francją, broniąc Stalingradu ze snajperską precyzją czy przedzierając się przez linie wroga w Afryce Północnej. Gracze dostaną też szansę, by sprawdzić się w charakterystycznym dla Call of Duty trybie Wieloosobowym i Zombie.



Wersja alfa będzie tylko małym wycinkiem trybu wieloosobowego w Call of Duty: Vanguard, jednak dostęp do niej, to świetna okazja dla graczy PlayStation, aby już teraz poczuć klimat najnowszej produkcji z kultowej serii oraz przekazać cenne uwagi studiu Sledgehammer Games. Więcej trybów, map i broni gracze będą mogli doświadczyć w nadchodzącej wersji beta we wrześniu.



Wzgórze Mistrzów – nowy tryb multiplayer



Wzgórze Mistrzów to turniej przetrwania na wielu arenach, gdzie taktyka i strategia łączą się z szybką akcją i grą w zwarciu. Tryb składa się z czterech map połączonych w arenę - jest tam centralny obszar stacji kupna i cztery areny bojowe: Airstrip, Trainyard, Market oraz Courtyard. W nowym trybie oddział gracza składa się z dwóch lub trzech osób, a rywalizować będzie w systemie, gdzie każda drużyna spotyka się kolejno ze wszystkimi innymi oddziałami, przy czym każdy z nich będzie miał na początku określoną liczbę żyć. Celem każdego zespołu jest zredukowanie liczby żyć wszystkich pozostałych drużyn do zera w serii rund walki na czas.



W nowym trybie każdy zaczyna z tym samym wyposażeniem, ale zbieranie gotówki i zrzutów rozrzuconych po mapie, a także pokonywanie wrogów, pozwala na ulepszenie broni startowej

i zakup nowego uzbrojenia, wyposażenia, atutów oraz nagród za serię. Gracze będą mogli ulepszyć swoje wyposażanie podczas Rund Kupna, które odbywają się pomiędzy Rundami Walki. Sposób w jaki gracze wykorzystają gotówkę w każdym meczu (np. zatrzymując ją na większe ulepszenia w miarę upływu rund, lub wykorzystując ją na mniejsze, bardziej stopniowe ulepszenia po drodze) znacznie zmieni sposób w jaki każdy oddział stawi czoło nowym wrogom.



Jak uzyskać dostęp do wersji alfa?



Użytkownicy PlayStation 4 i PlayStation 5, którzy mają zainstalowaną grę Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Warzone lub Call of Duty: Black Ops Cold War, mogą uzyskać dostęp do Call of Duty: Vanguard w wersji alfa poprzez menu główne. W menu każdej z tych wymienionych gier, wybranie zakładki menu alfy (po lewej stronie ekranu menu głównego) przeniesie gracza do Call of Duty: Vanguard jeśli już została pobrana, albo przekieruje użytkownika do strony pobierania w PlayStation Store.



Wszyscy, którzy zdecydują się na przetestowanie najnowszej gry z serii Call of Duty otrzymają kartę Calling Card i emblemat - dostępne w Call of Duty: Vanguard po premierze, a także w Call of Duty: Warzone po integracji Vanguard.



Klienci PlayStation Store, którzy złożą przedpremierowe zamówienie cyfrowe gry, otrzymają natychmiastowe nagrody, takie jak: schemat arcydzieła broni Nocny nalot do natychmiastowego wykorzystania w Call of Duty: Black Ops Cold War i Call of Duty: Warzone;[1] wczesny dostęp do otwartej bety Call of Duty: Vanguard[2] oraz specjalne dodatki, które będą dostępne w najnowszej odsłonie serii, takie jak Pakiet broni na front.



Więcej informacji o dostępnych wersjach gry znaleźć można pod tym linkiem.







[1] Zawartość oferty oraz jej dostępność może się różnić w zależności od regionu i może ulec zmianie. Posiadanie Call of Duty: Black Ops Cold War lub Call of Duty: Warzone jest wymogiem do skorzystania z oferty. Produkty są dostępne do nabycia lub pobrania osobno. Oferta musi zostać zrealizowana do 5 listopada 2022 roku.





[2] Aktualna dostępność platformy i data(y) uruchomienia wersji beta mogą ulec zmianie. Minimalny czas trwania otwartej bety to 2 dni. Oferta ograniczona czasowo, do wyczerpania kodów wczesnego dostępu do bety partnerów biorących udział w programie. Wymagane jest połączenie z Internetem. Może być wymagany abonament na grę wieloosobową online







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.