PNY zapowiada pamięć Performance DDR5 4800MHz

Autor: Adam | 08:40 (1) PNY rozszerza swoją bogatą linię pamięci do komputerów PC o moduły Performance DDR5 4800MHz Desktop Memory. Kości zostały zaprojektowane z myślą o systemach nowej generacji obsługujących nowy standard pamięci DDR5. Pozwoliło to na zastosowanie modułów o większej gęstości i częstotliwości w porównaniu do technologii poprzedniej generacji. Pamięć została stworzona, aby wspierać rosnącą linię płyt głównych kompatybilnych z nowym standardem pamięci DDR5. Ta zaawansowana technologia umożliwia korzystanie z wielu nowych i ekscytujących funkcji, które były ograniczone lub nie były obsługiwane w poprzednich generacjach pamięci PC.



DDR5 obsługuje moduły o większej gęstości – do czterech razy większej na moduł – oraz zapewnia większą częstotliwość w standardzie. W porównaniu do DDR4, którego norma JEDEC wynosi 3200 MHz, DDR5 zaczyna się od 4800 MHz. Pamięci PNY Performance będą dostępne w pojemnościach 16GB na moduł i będą charakteryzować się standardową częstotliwością JEDEC 4800 MHz.



Moduły DDR5 będą pracować przy napięciu 1,1V i będą wyposażone w obsługę ECC, co zwiększy ich wydajność i niezawodność. Istniejące pamięci DDR4 podczas obsługi konwersji napięcia polegają na płycie głównej, natomiast DDR5 obsługuje konwersję na module, co skutkuje mniejszym zużyciem napięcia i mniejszym generowaniem szumów. Dzięki wbudowanemu modułowi PMIC (Power Management IC), DDR5 daje wiesze możliwości overclockingu i regulacji napięcia.



Wraz z premierą Intel Alder Lake pod koniec 2021 roku, procesory Intela zostaną pierwszymi, które będą obsługiwać standard DDR5. Wraz z rosnącym wsparciem ze strony innych producentów procesorów standard ten prawdopodobnie wyprzedzi DDR4 pod względem popularności do 2023 roku.



– Cieszymy się, że możemy dodać najnowocześniejszą technologię DDR5 do naszego portfolio produktów. Wprowadzając na rynek pierwsze modele DDR5 z linii Performance, będziemy również wspierać graczy, twórców treści i entuzjastów w ich nieustannym dążeniu do zwiększania wydajności komputerów PC, wprowadzając modele pod marką XLR8 Gaming. Modele te będą charakteryzować się wyższymi częstotliwościami taktowania, fabrycznym overclockingiem, stylowymi rozpraszaczami ciepła oraz podświetleniem RGB – komentuje Michelle Bolchune, dyrektorka ds. marketingu w PNY.



– Przemysł DRAM jest na skraju ważnego przejścia z dzisiejszego DDR4 na bardziej wydajny interfejs DDR5. Poprzez wprowadzenie nowej technologii, firma PNY wyraźnie pokazuje, że chce być w czołówce podczas tego przejścia – dodaje Jim Handy, analityk branży pamięci w Objective Analysis.



W trzecim kwartale tego roku kości PNY XLR8 Gaming DDR5 4800MHz Desktop Memory będą testowane pod względem kompatybilności z różnymi producentami płyt głównych. Natomiast firma przewiduje, że moduły wejdą do masowej produkcji w czwartym kwartale 2021 roku.







