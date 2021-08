Poniedziałek 30 sierpnia 2021 Lenovo ThinkSmart Core teraz dostępny na całym świecie

Autor: Adam | 14:19 Lenovo ogłosił, że zaprezentowany po raz pierwszy na początku tego roku system ThinkSmart Core jest teraz dostępny na całym świecie. Jako rozwiązanie do współpracy stworzone z myślą o zaawansowanej pracy hybrydowej, system ThinkSmart Core to pierwszy modułowy zestaw konferencyjny firmy Lenovo, który zapewnia zarówno elastyczność, jak i skalowalność. System jest zasilany przez platformę Intel vPro 11. generacji zapewniającą wysoką wydajność i wszechstronne zabezpieczenia sprzętowe. Zestaw konferencyjny ThinkSmart Core posiada certyfikat Microsoft Teams Rooms i jest dostępny w dwóch konfiguracjach.















• ThinkSmart Core + Controller:Zestaw ten jest przeznaczony dla miejsc pracy, które są już wyposażone w systemy audiowizualne z certyfikatem Teams.



• ThinkSmart Core Full Room Kit: Urządzenie komputerowe ThinkSmart Core oraz urządzenie sterujące Controller są sparowane z narzędziami ThinkSmart Cam i ThinkSmart Bar, oferując wysoką jakość obrazu i dźwięku, a także dostęp do inteligentniejszych funkcji gwarantujących lepsze wrażenia ze współpracy. Taki zestaw sprawdzi się w pokojach narad, salach konferencyjnych i biurach domowych i można go dodatkowo rozszerzyć o mikrofon stołowy.



Zasilane przez procesor Intel Core vPro 11. generacji z dyskiem SSD o pojemności 256 GB urządzenie komputerowe ThinkSmart Core jest w stanie obsłużyć niemal każdą salę konferencyjną, a dzięki sprytnemu zintegrowanemu zarządzaniu kablami i kompatybilności ze standardem VESA robi to w dyskretny sposób.



Urządzenie sterujące ThinkSmart Controller wyposażone w 10,1-calowy ekran dotykowy typu point-to-point jest zasilane przez 10-metrowy kabel USB-C3 i wykrywa obecność uczestników w pokoju dzięki zintegrowanym czujnikom podczerwieni. Zintegrowana podstawka oferuje kąty widzenia 30 lub 60 stopni, a gniazdo słuchawkowe 3,5 mm zapewnia bezpośrednie połączenie audio.



Wraz z zestawem ThinkSmart Core użytkownik otrzymuje roczny pakiet oprogramowania i usług Lenovo o wartości dodanej, w tym licencję na pakiet ThinkSmart Manager Premium, pakiet oprogramowania Lenovo do zarządzania współpracą, oraz usługi ThinkSmart Professional Services: Wdrożenie i utrzymanie.



Zestawy ThinkSmart Core + Controller i ThinkSmart Core Full Room Kit są już dostępne na wybranych rynkach na całym świecie. Ceny zostaną zaprezentowane wkrótce.







