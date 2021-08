Poniedziałek 30 sierpnia 2021 Nvidia prawdopodobnie nie przejmie ARM

Autor: Zbyszek | źródło: The Telegraph | 16:40 Nvidia ma ogromne problemy z uzyskaniem zgody na finalizację umowy zakupu ARMa od Softbanku. Rutynowe postępowanie antymonopolowe prowadzą w tej sprawie urzędy w wielu krajach, m.in w Wielkiej Brytanii, USA, a także w Chinach. Jak się okazuje, otrzymują one bardzo dużo wątpliwości, zgłaszanych zarówno instytucje państwowe jak i firmy prywatne i to bez względu na szerokość geograficzną. Największe obawy płyną od firm, z którymi Nvidia bezpośrednio konkuruje lub współpracuje, w tym od Qualcomma, Intela, AMD, Mediateka i Apple.



Wiosną tego roku wydawało się, że przejęcie nie jest zagrożone, ale zwyczajnie może trwać bardzo długo. Od tamtego czasu grono przeciwników tej transakcji powiększyło się: swój sprzeciw w przejęciu ARMa przez Nvidię wyraziły m.in firmy: Samsung, Amazon i Tesla, dołączając do szerokiego i tak frontu przeciwników tej transakcji.

Dodatkowo specjaliści zatrudnieni przez Brytyjski Urząd Antymonopolowy wydali bardzo niekorzystną opinie, w której sądzą, że zakup ARMa będzie niekorzystny dla całej branży elektronicznej i może spowodować sztuczne dawkowanie rozwoju technologicznego oraz zbyt dużą koncentrację praw patentowych i licencyjnych w rękach jednego podmiotu.



W efekcie, według źródeł dziennikarzy The Telegraph, brytyjski urząd prawie na pewno nie zgodzi się na zakup ARMa przez Nvidię.





Przypomnijmy, że ARM Ltd. to brytyjskie przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem rdzeni procesorów opartych o architekturę ARM, a także licencjonowaniem dla innych producentów posiadanych przez ARM praw do produkcji procesorów z architekturą o tej samej nazwie. Z licencji na architekturę ARM korzystają tacy wytwórcy jak m.in. Qualcomm (seria Snapdragon), Samsung (seria Exynos) czy Huawei (seria Kirin), a łącznie w skali globalnej ponad 200 różnych podmiotów wytwarzających własne mniej lub bardziej skomplikowane procesory.



Firma ARM Ltd od 2016 roku należy do konsorcjum SoftBank, które kilka miesięcy temu ogłosiło zamiar jej sprzedaży. Początkowo sprzedaż ARM Ltd została zaproponowana firmie Apple, która szybko wycofała się z tej transakcji z powodu ewentualnych problemów z regulatorami rynku oraz pozostałymi kontrahentami ARMa. Wówczas transakcją zainteresowana się Nvidia.



