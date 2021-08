Poniedziałek 30 sierpnia 2021 Core 12. generacji także w wersjach F bez zintegrowanego IGP

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:57 Począwszy od 2018 roku i serii Core 8. generacji Intel oferuje swoje procesory także w wersjach bez zintegrowanego układu graficznego. Są to modele z dopiskiem "F" na końcu nazwy procesora. Faktycznie CPU bazują na tych samych rdzeniach krzemowych co pozostałe wersje, ale wskutek prawdopodobnie defektu krzemowego w obszarze IGP, zintegrowana grafika jest wyłączona, a sprawny w pozostałej części procesor trafia do sprzedaży właśnie jako wersja z dopiskiem "F". Nie inaczej będzie w przypadku nadchodzących procesorów Core 12. generacji z serii Alder Lake-S.



Najnowsze informacje wskazują, że końcem października zadebiutuje w sumie sześć modeli procesorów: Core i9-12900K, Core i7-12700K i Core i5-12600K oraz ich wersje bez IGP w postaci: Core i9-12900KF, Core i7-12700KF i Core i5-12600KF.



Pozostałe, nieodblokowane modele procesorów (z TDP 65W) oraz Core i3 dwunastej generacji mają pojawić się w sklepach na początku 2021 roku.



