Core i9-12900K kontra Ryzen 9 5950X w Geekbenchu

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:39 Końcem października na rynku zadebiutują procesory Core 12. generacji, czyli pierwsze CPU Intela dla komputerów stacjonarnych produkowane w nowszym procesie litograficznym niż 14nm. Nowe CPU otrzymają do 8 wydajnych rdzeni z architekturą Golden Cove cechującą się o około 40 procent wyższym wskaźnikiem IPC od rdzeni Skylake, oraz do 8 efektywnych rdzeni o wskaźniku IPC zbliżonym do rdzeni Skylake. Flagowym modelem będzie Core i9-12900K mający aktywne wszystkie 16 rdzeni i taktowanie Turbo do 5,3 GHz przy TDP 125W i PL2 244W. W sieci właśnie pojawił się wynik testu tego procesora w benchmarku Geekbench.



Nadchodzący flagowiec Intela uzyskał w nim rezultat jednowątkowy wynoszący 1834 punkty, i wynik wielowątkowy 17370 punktów.



Uzyskany rezultat jednowątkowy jest o około 12 procent lepszy niż uzyskiwany przez procesory Ryzen 9 5950X i Core i9-11900K (około 1650 punktów). Z kolei wynik wielowątkowy jest o 2-3 procent wyższy niż uzyskiwany przez Ryzen 9 5950X, oraz o około 60 procent wyższy niż uzyskiwany przez Core i9-11900K.



Warto dodać, że wynik pojedynczego testu nie jest pełnym odzwierciedleniem wydajności procesora - z jej oceną najlepiej poczekać do pierwszych niezależnych pełnych testów.







