Przegląd Fractal Design: ION+ 760, Celsius+ S28 Prisma i Meshify 2 TG

Autor: Adam | 22:12 Dziś rzucimy okiem na trzy produkty od Fractal Design. Będzie to zasilacz o sporej mocy, który cechuje się pełnym modularnym okablowaniem z cienkimi i giętkimi przewodami oraz półpasywną pracą. Także znalazło się chłodzenie cieczą typu All-in-One, dla tych co chcą nieco rozświetlić wnętrze obudowy, zwłaszcza jak się posiada hartowane szkło w obudowie, która cechuje się bardzo pojemnym wnętrzem i ciekawym designem. Zapraszamy do przeglądu trzech sprzętów szwedzkiego producenta Fractal Design: ION+ 760P, Celsius+ S28 Prisma oraz Fractal Design Meshify 2 Light Tempered Glass (Grey).









Fractal Design ION+ 760P



Zasilacz Fractal Design ION+ 760P cechuje się certyfikatem 80 PLUS Platinum i aktywnym PFC (Power factor correction). Zasilacze posiadające certyfikat 80 PLUS Platinum charakteryzują się sprawnością 90% przy obciążeniu 20%, 92% przy obciążeniu 50% oraz 89% przy pełnym obciążeniu. Zasilacz Fractal Design ION+ 760P zaprojektowany specjalnie dla każdego, kto szuka wysokiej jakości zasilacza w konkurencyjnej cenie, a oferuje on całkiem sporo dla swojego nabywcy. Jest on w pełni modułowy i ma szerokość/głębokość wynoszącą 150 mm, co pozwala na zredukowanie bałaganu w obudowie i łatwy montaż. Wysokość zasilacza to 86 mm. Spokój zapewnia aż 10-letnia gwarancja i pełen pakiet zabezpieczeń elektrycznych. Zgodny jest ze stanami uśpienia C6/C7. Parametry prądowe prezentują się następująco:







Konstrukcja DC-DC zapewnia bardziej precyzyjną moc elektryczną i pełną kompatybilność z nowoczesnymi komponentami. Wysokiej jakości japońskie kondensatory 105°C po stronie pierwotnej zapewniają niezawodność i trwałość. Jego niezawodność przed awarią (MTBF) producent szacuje na 100.000 godzin pracy przy pełnym obciążeniu. Wyposażony jest w duży wentylator Fractal Design Dynamic GP-14 140 mm (FDB Bearing Edition) ze sterowaniem zależnym od temperatury. Zasilacz wyróżnia się dodatkowym przyciskiem na obudowie Zero RPM mode. Jeśli przełączymy jego tryb działania na on to zasilacz będzie bezgłośny do momentu obciążenia 300W. Cechuje go więc półpasywna praca, więc jeśli komuś zależy na ciszy przy niskim obciążeniu, warto rozważyć ten model. Po przekroczeniu tej granicy wentylator wejdzie na poziom obrotów 500RPM i przy obciążeniu ponad 700W obroty wejdą na poziom 800RPM. Przy wyłączonym trybie Zero RPM mode wentylator pracuje od razu z prędkością 500RPM. Działanie to można zobaczyć na obrazku poniżej:







W pełni modularna konstrukcja umożliwia podłączenie i odłączenie całości okablowania. W zestawie producent oferuje:



- 600mm kabel ATX 24-pin [20+4] x1

- 700mm kabel ATX12V / EPS12V 8-pin [4+4] x1

- 600mm kabel ATX12V / EPS12V 8-pin x1

- 550mm + 120mm kabel PCI-E 8-pin [6+2] x3

- 400mm + 120mm + 120mm + 120mm kabel SATA x1

- 650mm + 120mm SATA x1

- 400mm + 120mm Molex x1







Co ważne część okablowania ma zastosowane cienkie i giętkie przewody (0.08mm), dzięki czemu łatwiej je układać i prowadzić w obudowie. Zasilacz przychodzi zapakowany w dodatkowe materiałowe opakowanie, kable są spakowane w zapinanej na zamek torbie, mamy trzy opaski zaciskowe na rzepy, cztery śrubki montażowe oraz instrukcje obsługi w kilku językach (brak polskiej wersji). Na obudowie w tylnej części zewnętrznej umieszczono tabliczkę ze specyfikacja prądową, co może czasem się przydać. Przycisk Zero mode jest dostępny od wewnątrz, obok wejść do modularnego okablowania. Dokładne oznaczenie modelu FD-PSU-IONP-760P-BK. Cena za ten model wynosi około 560zł a gwarancja producenta to aż 10 lat. Producent oferuje z tej serii także modele o mocy 560W, 660W i 860W. Niedawno wprowadził także serię ION+ 2, która obsługuje najnowszy standard ATX 2.52 z poprawionym czasem uruchamiania i reakcją na obciążenia przejściowe.





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)







Fractal Design Celsius+ S28 Prisma



Fractal Design Celsius+ S28 Prisma to układ chłodzenia cieczą typu All-In-One z rodziny Celsius+. Model Celsius+ S28 Prisma wyróżnia czarna obudowa bloku wodnego wykończona w standardzie lustrzanego szkła z podświetlanym logo oraz sześć indywidualnie kontrolowanych LEDów umieszczonych wokół pompki. Specjalnie zaprojektowane łopatki wentylatora i pierścień zewnętrzny zapewniają równomierne i efektowane podświetlenie. S28 Prisma wyposażono w pokaźną chłodnicę o długości 324 mm (wysokość 143 mm, grubość 30mm) i dwa 140 mm wentylatory Prisma AL-14 PWM. Ich łopatki mogą wirować z prędkością od 500 do 1700 obrotów na minutę, z przepływem powietrza 103,9 CFM przy hałasie nie przekraczającym 34,1dBA. Zoptymalizowana geometria wentylatora równoważy przepływ powietrza z dodatkowym naciskiem na ciśnienie statyczne. Łożyska wentylatorów LLS zapewniają cichą pracę i wydłużoną żywotność (MTBF 100.000 godzin) wentylatorów. Zarówno pompka jak i wentylatory mają dynamicznie ustawianie pracy analizując obciążenie termiczne, aby dobrać optymalne ustawienia pracy pod kątem ciszy. Możliwe jest manualne ustawienie pracy zarówno pompki jak i wentylatorów, jak ktoś potrzebuje mieć konfigurację urządzenia pod swoją kuratelą.



Koncentrator wentylatora PWM z oświetleniem ARGB jest umieszczony bezpośrednio na radiatorze, co ułatwia podłączenie i instalację całego zestawu w obudowie. Chłodnica jest połączona za pomocą węży ze złączkami o średnicy G 1/4" z blokiem wodnym, w który wmontowano pompkę wymuszającą obieg cieczy w układzie. Każdy z dwóch węży ma długość 400mm, a wykonano je z gumy o niskiej przepuszczalności z plecionym nylonowym rękawem. Pompkę wyposażono w ceramiczne łożyska i wał, które pozwalają jej pracować podczas standardowej pracy z prędkością 800-2800 obr./min (maksymalnie 3600 w trybie zabezpieczenia termicznego kiedy ciecz osiągnie 60°C) generując przy tym hałas o natężeniu do 20dBA. Żywotność pompki ustalono na 50000 godzin ciągłej pracy. Maksymalny przepływ cieczy przy temperaturze 50°C wynosi 40 l/godz. Na spodzie pompki mamy naniesioną przez producenta pastę termoprzewodzącą, więc podczas montażu trzeba na to zwrócić uwagę.



Model Celsius+ S28 Prisma jest kompatybilny z procesorami dla podstawek Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-v3, 2066 oraz AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, TR4 (za pomocą dołączonego wspornika w opakowaniu po AMD Threadripper). Aby korzystać i zarządzać w pełni podświetleniem LED konieczne jest na płycie głównej specjalne złącze 5V ARGB. Rozwiązanie Celsius+ Prisma jest kompatybilne z produktami Asus AURA, Gigabyte Fusion, MSI Mystic Light, Razer Chroma, ASRock Polychrome oraz zapewne innym wyposażonymi w złącze 5V ARGB.



Osoby poszukujące nieco mniejszych AiO mogą się też zainteresować bliźniaczym modelem S24 o krótszej chłodnicy – długość 284cm, lub jeszcze większym S36 o długości aż 403 mm. Cena za model Celsius+ S28 Prisma wynosi około 560zł, gwarancja na produkt to 5 lat. Producent zaleca co 6 miesięcy demontaż wentylatorów z chłodnicy i przedmuchanie całości sprężonym powietrzem.





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)













Fractal Design Meshify 2 Light Tempered Glass (Grey)



Na koniec obszerna i pojemna obudowa Fractal Design Meshify 2 Light Tempered Glass w wersji szarej (Grey), która oferowana jest także w tej wersji hartowanego szkła w czarnej obudowie oraz dwie dodatkowe wersje - z ciemnym hartowanym szkłem (czarna obudowa) oraz z przezroczystym hartowanym szkłem (biała obudowa). Nasza edycja prezentuje się bardzo przyjemnie oferując stonowany, elegancki design oraz bogate wnętrze z ciekawie rozplanowanymi i elementami. Obudowa jest zgodna z płytami głównymi E-ATX (max 285 mm)/ ATX / mATX / Mini-ITX. W Środku mamy ładnie zaznaczone miejsca na śruby dla konkretnych standardów.



Wymiary wynoszą 541 x 240 x 474.5 mm przy wadze 10,5 kg. W środku można zmieścić siedem kart rozszerzeń (+2), w tym karty graficzne o długości do 315 mm w wersji z pełnym wyposażeniem dyskowym (491 mm bez pełnego wyposażenia w storage), układy chłodzenia CPU o wysokości do 185 mm i osiem dysków: sześć w formacie 3.5-cala/2.5-cala oraz dwóch 2.5-calowych. Jednak po dokupieniu dodatkowych tacek możemy łącznie zamontować w obudowie 13 dysków 3.5 cala oraz 4 dyski 2.5 cala - jednocześnie! Obudowa więc może posłużyć jako serwer magazynu danych lub wyposażona w zaawansowany zestaw chłodzenia wodnego. Może pomieścić górny radiator 360 x 120 mm, przedni 360 x 120 mm oraz zbiornik cieczy o wysokości 230mm. W skład wyjść na górnym panelu znajdziemy 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.0, Audio I/O, przycisk Power, przycisk Reset.



Producent nie zapomniał też o wygospodarowaniu miejsca na schowanie kabli oraz dodaniu filtrów przeciwkurzowych. Zasilacz (maksymalna długość 250 mm z zainstalowanym koszykiem HDD) jest montowany w dolnej części obudowy, a do chłodzenia można wykorzystać maksymalnie dziewięć wentylatorów. Trzy 120/140mm zmieszczą się u góry, tyle samo zmieści się od frontu. Dwa 20/140mm można zamontować od spodu oraz jeden 120/140 mm z tyłu. W zestawie otrzymujemy dwa frontowe 140 mm Dynamic X2 GP-14 oraz jeden 120mm Dynamic X2 GP-12.



Zarówno ściankę ze szkła hartowanego, jak i boczną stalową ściankę demontujemy bez użycia śrub, lecz przy wykorzystaniu specjalnych zatrzasków (pokazujemy poniżej na zdjęciach), które wymagają nieco siły aby je przesunąć, zwłaszcza przy stalowej ściance trzeba było się trochę napocić aby ją zdjąć. Blacha jest gruba i ma przyjemną fakturę, na której efekt palcowanie praktycznie nie występuje. Nie ma za to fabrycznego wyciszenia matami bitumicznymi. Górny panel i przednie drzwi także demontujemy bez użycia narzędzi, co umożliwia szybkie dotarcie do filtra przeciwkurzowego.



Obudowa posiada dołączony u góry specjalny Nexus+ 2 Fan Hub umożliwiający łatwe podłączenie do trzech wentylatorów PWM oraz sześć 3-pinowych wentylatorów.







Jeśli chodzi o filtry przeciwkurzowe to mamy trzy, na spodzie, u góry i na froncie. Ciekawie dzieje się przy prowadzeni kabli pod płytą główną, mamy tam odpowiednio dużo miejsca oraz przygotowano specjalne prowadnice i zaciski pomocne przy poprawnym i eleganckim ułożeniu okablowania. Po tej stronie obudowy można też zamontować dwa napędy 2.5 cala.



Cena obudowy Fractal Design Meshify 2 Light Tempered Glass (Grey) wynosi około 780 zł. Gwarancja wynosi 24 miesiące (gwarancja producenta).





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)





(kliknij, aby powiększyć)



