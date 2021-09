Środa 1 września 2021 Windows 11 - oficjalna premiera już 5 października

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 06:34 (8) W czerwcu Microsoft oficjalnie pochwalił się przygotowaniem nowego systemu operacyjnego - Windows 11. Nowy system wprowadza bardzo wiele nowości, o czym szczegółowo pisaliśmy tutaj, i jest największą ewolucją od 6 lat, kiedy w 2015 roku zadebiutował Windows 10. Teraz Microsoft podał datę oficjalnej premiery nowych okienek - nastąpi ona 5 października 2021 roku, czyli za niecałe 5 tygodni. Od tego dnia w sprzedaży dostępne będą komputery stacjonarne i laptopy z fabrycznie zainstalowanym Windows 11, a także dostępna będzie bezpłatna aktualizacja z Windows 10 do Windows 11.



Przypomnijmy, że osoby które zdecydują się zaktualizować Windows 10 do Windows 11, będą miały 10 dni na zmianę swojej decyzji i powrót do starszych okienek, z zachowaniem wszystkich swoich danych. To dość dobra informacja, dająca możliwość przekonania się o tym jak działa Windows 11 i co faktycznie oferuje.



Nowy system w wersji przedpremierowej mogą już teraz zainstalować uczestnicy programu testów Windows Insiders. Przypomnijmy, że do uruchomienia Windows 11 wymagany jest moduł TPM 2.0 oraz karta graficzna obsługująca DirectX 12 i WDDM 2.0.



K O M E N T A R Z E

Najnowsza zmiana to odpalenie aplikacji dla androida (autor: VP11 | data: 1/09/21 | godz.: 08:39 )

Ktora nie dziala.

Po za tym przycisk start teraz bedzie latal po calym pasku. Genialnie.



Ja się właśnie (autor: kombajn4 | data: 1/09/21 | godz.: 08:55 )

przymierzam do instalacji bety. Chce zobaczyć jak działa w praktyce ten poprawiony HDR bo to co jest w Win10 to dramat dno dna i kilometr mułu :(



@1 "Po za tym przycisk start teraz bedzie latal po calym pasku. Genialnie." (autor: ziemowit | data: 1/09/21 | godz.: 08:58 )

:) ha ha

no nie wyobrażam sobie szukać tej ikonki po całej szerokości :)



@03 (autor: kombajn4 | data: 1/09/21 | godz.: 10:51 )

Używa jej się tak często ze zapewne będzie to nieliche wyzwanie żeby ją wypatrzeć na lewym skraju zestawu ikon. Dla tych którzy nie dadzą rady (bo np potrzebują mapy żeby trafić do WC LOL) zdaje się że ktoś w sieci już zamieścił co zmienić w rejestrze żeby zakotwiczyć start w rogu ekranu



@ziemowit (autor: VP11 | data: 1/09/21 | godz.: 10:55 )

bedzie zawsze po lewej stronie od srodka i jako pierwsza ikonka.

Ale co im przeszkadzalo zostawic z lewej strony na stale w jednym miejscu.



wprowadzają głupie zmiany (autor: Mario2k | data: 1/09/21 | godz.: 11:33 )

Zmiany które zajmują 30 sekund pracy w tym dwa łyki kawy żeby pokazać że to nowy system . Cały Majkrosoft gdzie 3/4 zatrudnionych to leworęcy szpecjaliści



to samo co w sofcie na którym pracuje na codzień (autor: DrLamok | data: 1/09/21 | godz.: 11:50 )

co rok ze dwie aktualizacje, nowe ikony itp pierdoły... a bugi z brodą ponad 10 letnie dalej nie są poprawione..



Mario2k (autor: Markizy | data: 1/09/21 | godz.: 15:34 )

osobiście mam odczucie że specjaliści kiedyś tam pracowali, teraz to coraz bardziej wygląda jak praca studentów na zaliczenie.



PS. w takim tempie jak MS będzie rozwijał system skończy się tym że zerżnie połowę kodu z jądra linuksa bo ich jądra nikt nie będzie potrafił poprawić, odchudzić ani napisać na nowo.



