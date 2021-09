Środa 1 września 2021 Procesory Intel Alder Lake wydzielają dużo ciepła i pobierają dużo prądu

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:15 W sieci pojawiają się kolejne informacje na temat dużej prądożernosci i wysokiej temperatury pracy procesorów Intel Alder Lake, czyli nadchodzących modeli Core 12. generacji. Najnowsze z nich pochodzą z niebylejakiego źródła. Jeden z managerów firmy Lenovo posiada już procesor Alder Lake jaki otrzymał od Intela do testów. W serwisie społecznościowym Weibo, gdzie prowadzi konto pod nickiem WolStame, zamieścił on wpis ze swoimi przemyśleniami na temat tych CPU. Jak informuje, nowe procesory potrzebują bardzo dużo energii i wydzielają bardzo dużo ciepła.



Porównał on ich pojawienie się do premiery karty GeForce RTX 3090, która ma wskaźnik TDP 350W - o 100W wyższy niż poprzednik czyli GeForce RTX 2080 Ti.



Dodał, że Alder Lake (prawdopdoobnie miał na myśli flagowy Core i9-12900K) również potrzebuje do pracy energii w ilościch zbliżonych do takich, jakie pochłania GeForce RTX 3090. Widać to także po temperaturach procesora, które na bardzo dobrym i wydajnym systemie chłodzenia osiągają prawie 90 stopni Celsjusza.



Przypomnijmy, że wartość TDP PL2 (Power Limit 2) dla procesorów Alder Lake w wersji K wynosi 241W. Intel dodał jednak w tych CPU nowy limit - PL4, który ustawiony jest na 359W. To limit poboru energii jaki procesor może osiągąć w bardzo krótkim czasie, poniżej 100 milisekund. Sęk w tym, że takie okresy być może mogą następować dość często po sobie.



O ile dotychczasowe 10 i 11 generacje Core były limotowane wskaźnikiem PL2 250W i faktycznie ich pobór energi nie przekraczał tej wartości, przyszłe Core 12. generacji w wersjach "K" według specyfikacji mogą przekraczać wartość PL2 241W, zatrzymując się dopiero na limicie PL4 o wartosći 359W. O tym na ile często będą to robić, dowiemy się z premierowych testów i recenzji, aczkolwiek słowa pracownika Lenovo nie są zbyt optymistyczne w tej kwestii.









