Nowa wersja foteli gamingowych Iskur od Razera

Autor: Adam | 08:27 Razer wprowadził do sprzedaży nową wersję fotela - Iskur Fabric. Jak podaje producent, jest wykonana z wyjątkowo miękkiego, odpornego na zalanie materiału, co zapewnia wygodne, ale trwałe wykończenie. Gęsto tkany materiał jest niewiarygodnie miękki w dotyku, a jednocześnie wystarczająco wytrzymały i odporny na wodę, olej oraz brud. Wersja fotela pokryta tkaniną nadal pozwala na utrzymanie idealnej postawy i daje ergonomiczne podparcie, z którego słyną Razer Iskur. Nowy fotel wyposażono w ten sam, co u poprzedników system podparcia odcinka lędźwiowego. Razer Iskur Fabric będzie również dostępny w rozmiarze XL.



Po niedawnej premierze Razer Iskur i Razer Iskur X w rozmiarze XL, rodzina Razer Iskur jest już kompletna. Wersje XL są o 15% większe niż ich odpowiedniki o standardowych rozmiarach, dając graczom bardziej więcej przestrzeni z wyższym oparciem i szerszą podstawą siedziska. Wersje XL są przeznaczone dla użytkowników o wzroście do 208 cm i wadze do 180 kg.



Nowe wersje foteli Iskur oraz Iskur XL Fabric będą dostępne do zakupu od 2 września 2021 roku, od godziny 17:00 na Razer.com, w sklepach stacjonarnych RazerStore oraz u wybranych sprzedawców detalicznych.



Nowy Razer Iskur Fabric jest dostępny w cenie 549.99 EUR, a wersja XL w cenie 649.99 EUR. Razer Iskur, w wersji XL kosztuje 649.99 EUR; Razer Iskur X, w wersji XL jest dostępny w cenie 599.99 EUR.







