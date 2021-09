Piątek 3 września 2021 16 premierowych gier w GeForce NOW we wrześniu

Autor: Adam | źródło: NVidia | 08:33 NVidia poinformowała, że we wrześniu do usługi GeForce NOW trafi 16 premierowych gier. Znajdziemy wśród nich między innymi takie tytuły jak Kena: Bridge of Spirits, Life is Strange: True Colors, Pathfinder: Wrath of the Righteous, Sable czy WRC 10. Biblioteka GeForce NOW powiększy się we wrześniu w sumie o 34 gry, a 13 z nich trafia do usługi już w tym tygodniu. Są to między innymi Song of Iron i wspomniane wcześniej Pathfinder: Wrath of the Righteous oraz WRC 10. Pełna lista tytułów dostępnych w GeForce NOW od tego tygodnia poniżej.



Song of Iron (premiera 31 sierpnia w Steam)

Pathfinder: Wrath of the Righteous (premiera 2 września w Steam oraz wkrótce w Epic Games Store)

WRC 10 (premiera 2 września w Steam oraz wkrótce w Epic Games Store)

Golf Club: Wasteland (premiera 3 września w Steam)

Yoku’s Island Express (za darmo do 9 września w Epic Games Store)

Deepest Chamber (Epic Games Store)

Devil Slayer - Raksasi (Steam)

Dorfromantik (Steam)

The Incredible Adventures of Van Helsing: Final Cut (Steam)

Ironsight (Steam)

Nine to Five (Steam)

Paint the Town Red (Steam)

Shadow Man: Remastered (Epic Games Store)





Do usługi GeForce NOW we wrześniu dołączy kilkadziesiąt kolejnych pozycji, wśród których znajdziemy między innymi:



Bus Simulator 21 (premiera 7 września w Steam)

Encased (premiera 7 września w Steam)

Dice Legacy (premiera 9 września w Steam)

Life is Strange: True Colors (premiera 10 września w Steam)

Honey, I Joined a Cult (premiera 14 września w Steam)

Aragami 2 (premiera 17 września w Steam)

Kena: Bridge of Spirits (premiera 21 września w Epic Games Store)

Sable (premiera 23 września w Steam oraz Epic Games Store)

AWAY: The Survival Series (premiera 28 września w Steam)

Lemnis Gate (premiera 28 września w Steam)

Hot Wheels Unleashed (premiera 30 września w Steam oraz Epic Games Store)

Rogue Lords (premiera 30 września w Steam oraz wkrótce w Epic Games Store)

American Fugitive (Steam)

Aragami (Steam)

Darwin Project (Steam)

Infinifactory (Steam)

Miscreated (Steam)

Postal: Redux (Steam)

Professional Fishing (Steam)

Rustler (Steam)

Verdun (Steam oraz Epic Games Store)



