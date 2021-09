Piątek 3 września 2021 Nowy obiektyw stałoogniskowy LUMIX od Panasonic

Autor: Adam | źródło: Panasonic | 08:37 Panasonic przedstawia nowy obiektyw stałoogniskowy o dużej aperturze – LUMIX S 24mm F1.8 (S-S24). Jest to już trzeci model dodany do serii obiektywów o dużej aperturze F1.8 opartych na systemie L-Mount. W sumie dostępne są już cztery obiektywy stałoogniskowe F1.8 w serii LUMIX S z czego modele S-S85, S-S50 oraz nowy S-S24 mają wspólny rozmiar i położenie części sterujących, co zapewnia komfort podczas użytkowania. Wszystkie obiektywy mają bardzo podobny środek ciężkości, dzięki czemu łatwiej jest z nich korzystać przy częstym wymienianiu obiektywów. Dzięki tej samej średnicy można też stosować zwykłe filtry. Opisowa wydajność soczewek także jest spójna.



Nowy obiektyw LUMIX S 24mm F1.8 (S-S24) składa się z dwunastu elementów w jedenastu grupach, w tym trzech soczewek asferycznych, trzech ED (o superniskim rozproszeniu) i jednej UED (o ultraniskim rozproszeniu). Zastosowanie trzech soczewek asferycznych zapewnia wysoką jakość opisową oraz piękny efekt obrazu bokeh. Tym efektem pochwalić się mogą wszystkie obiektywy F1.8. Funkcje obiektywu są wyjątkowo wszechstronne – S-S24 idealnie sprawdza się przy krajobrazach i zdjęciach z wykorzystaniem szerokiego kąta widzenia. Soczewki ED i obiektyw UED skutecznie tłumią aberrację chromatyczną.



LUMIX S 24mm F1.8 korzysta z systemu AF z kontrastem i napędem matrycy przy maksymalnie 240 kl./s. Efektem jest szybka i precyzyjna praca. W przypadku ustawienia nieliniowego ostrość jest przesuwana o zmienną wartość, wraz z obracaniem pierścienia regulacji ostrości, podczas gdy ostrość jest przesuwana o wyznaczoną wartość zgodnie z kwantem obrotu pierścienia dla ustawienia liniowego. Czułość można wybrać w zakresie od 90 do 360 stopni, aby umożliwić pełną swobodę. LUMIX S 24mm F1.8 świetnia sprawdza się także przy nagrywaniu filmów, dzięki mechanizmowi, który tłumi efekt tak zwanego „oddychania” (focus breathing). Jest to problem wszystkich wymiennych obiektywów zaprojektowanych z myślą o robieniu zdjęć. S-S24 świetnie sprawdzi się też podczas nagrywania wideo, dzięki płynnej zmianie ekspozycji, którą ten model zawdzięcza mikrokrokowej regulacji przysłony.



Kompaktowy rozmiar i niewielka waga zaledwie 310g zapewniają obiektywowi LUMIX S 24mm F1.8 ogromną mobilność. Dzięki temu S-S24 świetnie sprawdza się z naszym najmniejszym pełnoklatkowcem – S5. Wytrzymała konstrukcja obiektywu jest odporna na kurz oraz zachlapanie (Odporność na kurz i zachlapanie nie gwarantują, że nie nastąpi uszkodzenie w przypadku bezpośredniego kontaktu obiektywu z wodą, lub pyłem) i wytrzymuje użytkowanie w trudnych warunkach w temperaturze -10 stopni Celsjusza. Średnica filtra wynosi 67 mm z 9-listkową okrągłą przysłoną aperturową. Wkrótce na rynku pojawi się także standardowy obiektyw stałoogniskowy 35mm, który uzupełni naszą ofertę obiektywów F1.8 z serii LUMIX S. Wszystkie obiektywy z tej serii są owocem współpracy systemów Panasonic z L-Mount.



LUMIX S-S24 jest produktem kwalifikującym się do program LUMIX PRO. Program LUMIX PRO powstał, aby wspierać użytkowników LUMIX, gdy tego potrzebują, oferując szereg korzyści dla członków w ich własnych krajach oraz tych, które odwiedzają w ramach pracy.







