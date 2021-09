Piątek 3 września 2021 AMD pomaga przygotować się na erę eksaskalarnych superkomputerów

Autor: Adam | źródło: AMD | 07:46 AMD ogłosiła, że 2 i 3 generacji procesory AMD EPYC będą napędzały superkomputer Polaris, którego powstanie niedawno zapowiedziało słynne Argonne National Laboratory (ANL), czyli jedna z najstarszych placówek badawczych Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (DOE). Polaris będzie maszyną testową, która pomoże naukowcom przygotować aplikacje i dane dla eksaskalarnego superkomputera Aurora, który bazując na procesorach i układach graficznych firmy Intel miał być pierwotnie uruchomiony w 2021 roku. Nowy superkomputer będzie wykorzystywał procesory AMD EPYC 7532 i 7543 i zaoferuje maksymalnie ok. 44 PetaFlops mocy w obliczeniach podwójnej precyzji, co stanowi 4-krotnie więcej niż obecnie funkcjonujące superkomputery w ANL.



Instalacja Polaris dobiega właśnie końca, a użycie powinno być możliwe już od początku 2022 roku. Gdy to nastąpi naukowcy będą mogli przygotowywać zadania dla następnej generacji superkomputerów DOE.



Dla kontekstu warto przypomnieć, że firma AMD została wybrana jako wyłączny dostawca procesorów i układów graficznych dla dwóch z trzech powstających właśnie eskaskalarnych superkomputerów DOE (El Capitan i Frontier), a do tego AMD pomaga tej instytucji przygotować się na trzeci z nich. Zarówno Frontier jak i El Capitan będą mocniejsze od Aurora, a przedstawiciel DOE sugerował, że pierwszym systemem klasy Exa będzie jednak Frontier, a nie zapowiedziany wcześniej Aurora.







