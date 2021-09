Jak inwestować podczas spadku na giełdzie

Kiedy ceny akcji gwałtownie spadają, wiele osób zaczyna wątpić w swoje strategie inwestycyjne. Jak wykorzystać kryzys na giełdzie?



Inwestorzy wydają się być coraz bardziej zaniepokojeni możliwą korektą na rynku akcji. Pojawia się coraz więcej złych informacji o czwartej fali pandemii koronawirusa, zbliża się tapering Fedu, a główne indeksy giełdowe wciąż oscylują wokół swoich rekordów wszech czasów.

Wszystkie obawy o wpływ tych czynników na Wall Street wydają się bezpodstawne - gospodarka może nadal się rozwijać, a zyski przedsiębiorstw mogą pozostać na wysokim poziomie. Niemniej jednak, spadki na rynku nie są wykluczone.







Myślenie długoterminowe

Korekty na giełdzie są stresujące i naturalne jest, że reagujemy na nie emocjonalnie. Kiedy ceny akcji gwałtownie spadają, wiele osób zaczyna wątpić w swoje strategie inwestycyjne. Spokojna ocena nowych warunków jest w porządku. Reakcje wywołane paniką zazwyczaj nie są.

Strach i wątpliwości są naturalne, ale nie możesz pozwolić, aby kierowały twoimi decyzjami finansowymi w kluczowych momentach. W takich chwilach ważne jest, aby pamiętać, co doprowadziło do wyboru strategii inwestycyjnej i tezy inwestycyjnej dla każdej z posiadanych akcji. Zmienność się zdarza, a każdy dobrze przemyślany portfel powinien być skonstruowany z uwzględnieniem faktu, że Wall Street nieuchronnie doświadczy okresowych spadków. Jeśli dopiero rozpoczynasz karierę inwestora, sprawdź jaka aplikacja do inwestowania na giełdzie będzie najbardziej przydatna. Dzięki niej przeanalizujesz interesujące cię wskaźniki i wyciągniesz wnioski na przyszłość.

Korekty są częścią normalnie funkcjonującego rynku akcji. Można je nawet uznać za zdrowe wydarzenia, ponieważ oczyszczają rynek z nadmiaru spekulacji, wybujałości i zbyt agresywnych wycen. Długoterminowy trend na amerykańskim rynku akcji zawsze był wzrostowy. Od 1950 roku, nawet w najgorszych okresach, indeks S&P 500 nigdy nie osiągnął ujemnych stóp zwrotu w żadnym 15-letnim okresie. W prawie każdym z 10-letnich okresów stopy zwrotu były dodatnie.

Poddawanie się strachowi i sprzedawanie po spadkach jest dokładnie tym, co prowadzi do strat. Rób wszystko, co możesz, aby tego uniknąć. Zamiast ograniczyć straty, stosując strategię opartą na strachu, najprawdopodobniej przegapisz ewentualne odbicie. Nie porzucaj swojego długoterminowego planu inwestycyjnego tylko z powodu trudnego okresu, o którym już wiedziałeś, że prędzej czy później musi nadejść







Weryfikacja

O ile paniczna sprzedaż podczas dekoniunktury jest złym wyborem, o tyle gdy warunki rynkowe ulegają zmianie, jest to dobry moment na przegląd alokacji portfela, aby upewnić się, że jest ona nadal zgodna z naszymi celami i tolerancją ryzyka. Zmiany cen aktywów mogły wyprowadzić alokację z równowagi, więc rozsądne może być dostosowanie ekspozycji w uznaniu tego faktu oraz nowych perspektyw gospodarczych. Bez wprowadzania drastycznych zmian, można dostosować swój portfel w ramach ogólnej strategii.

Spadek na rynku akcji może również sygnalizować niestabilny okres z głębszymi korektami w przyszłości. Obligacje i akcje defensywne są skutecznymi narzędziami do ograniczania ryzyka spadkowego podczas rynków niedźwiedzia. Jeżeli twój portfel doświadcza zbyt dużej zmienności ze względu na wysoką ekspozycję na akcje cykliczne i wzrostowe, może to być dobry moment na zmniejszenie profilu ryzyka. Jeżeli rynek akcji gwałtownie spadł, to prawdopodobnie zmniejszyło to procent wartości całego portfela, który pochodzi z akcji. Na początku rynków niedźwiedzia najbardziej poszkodowane są zazwyczaj akcje wzrostowe o agresywnych wycenach.

Niezależnie od sytuacji, utrzymuj swoją pozycję z myślą o długoterminowych zyskach przy odpowiednim poziomie ryzyka. Z jednej strony, spadki na giełdzie nie muszą oznaczać, że nieuchronnie pojawią się kolejne straty. Z drugiej strony, sprawy mogą się pogorszyć, zanim się poprawią. Niezależnie od tego, nie należy całkowicie wyprzedawać akcji i nie należy bezmyślnie gonić za zyskami, starając się od razu odrobić straty.

Kiedy już uporządkujesz swoją alokację inwestycyjną, dobrze jest przejrzeć inwestycje w kontekście ogólnego planu finansowego. Korekta rynku oznacza, że zakup akcji niektórych z największych firm na świecie będzie kosztował mniej. To jak wyprzedaż przedmiotów, które zwrócić się w przyszłości.