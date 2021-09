Piątek 3 września 2021 Logi Bolt - nowa technologia bezprzewodowa od Logitech

Autor: Adam | źródło: Logitech | 10:04 Logitech ogłosił rozszerzenie swojej oferty dla przedsiębiorstw o rozwiązania do indywidualnej konfiguracji pracy, aby sprostać zmieniającym się potrzebom współczesnego IT w przedsiębiorstwach - od hybrydowego miejsca pracy po globalną łączność. Siłą napędową tej ekspansji jest wprowadzenie Logi Bolt, nowej, wydajnej i bezpiecznej technologii bezprzewodowej, która zapewnia rozwiązanie najważniejszych problemów informatycznych w przedsiębiorstwach - bezpieczne połączenie bezprzewodowe, solidny sygnał bezprzewodowy oraz zgodność myszy i klawiatur z różnymi platformami.



Urządzenie Logi Bolt, zostało zaprojektowane tak, aby sprostać wyzwaniom informatycznym, które mogą pojawić się niezależnie od tego, czy użytkownicy zajmują biuro, czy pracują zdalnie. W środowisku korporacyjnym, w którym występuje wiele jednoczesnych sygnałów bezprzewodowych w tej samej przestrzeni - bezprzewodowe myszy, klawiatury, laptopy, telefony komórkowe, zestawy słuchawkowe i kilka bezprzewodowych punktów dostępu - technologia bezprzewodowa Logi Bolt przynosi użytkownikom bardzo potrzebną niezawodność i stabilność bezprzewodowych myszy i klawiatur. Technologia bezprzewodowa Logi Bolt wydaje się szybciej nawiązywać połączenie, więc przełączanie się między biurkiem a salą konferencyjną jest płynniejsze i bardziej przyjazne dla użytkownika.



• Bezpieczeństwo: Zapewnia bezpieczny poziom łączności bezprzewodowej dla bezprzewodowych urządzeń peryferyjnych dla myszy i klawiatur firmy Logitech z trybem zabezpieczeń Bluetooth Low Energy 1, poziom 4, po sparowaniu z odbiornikiem USB Logi Bolt, znanym również jako tryb Secure Connections Only.



• Solidny sygnał: Odbiorniki Logi Bolt USB zapewniają silne, niezawodne i wolne od zakłóceń połączenie na odległość do 10 metrów, nawet w zatłoczonych środowiskach bezprzewodowych, z nawet ośmiokrotnie mniejszymi średnimi opóźnieniami w wielu przypadkach niż inne powszechnie stosowane protokoły bezprzewodowe w zatłoczonych, hałaśliwych środowiskach korporacyjnych.



• Duża kompatybilność: Urządzenia Logi Bolt są bardziej wszechstronnie kompatybilne niż większość wiodących marek urządzeń peryferyjnych na rynku. Ich połączenia są niezawodne, dzięki czemu menedżerowie IT mogą skutecznie pozyskiwać, kupować i dystrybuować bez problemów z kompatybilnością lub łącznością, a także współpracują z niemal każdym systemem operacyjnym i platformą, w tym między innymi: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Linux, Chrome OS i Android. Użytkownicy mogą łączyć się za pomocą odbiorników USB Logi Bolt, gdy najważniejsze są bezpieczeństwo i siła sygnału, lub za pomocą technologii bezprzewodowej Bluetooth Low Energy zainstalowanej na komputerze głównym, co daje menedżerom IT elastyczność we wdrażaniu bezprzewodowych myszy i klawiatur Logi Bolt na różnych platformach, w różnych funkcjach i systemach operacyjnych.



Obecnie katalog produktów Logi Bolt obejmuje:



• Serię Ergo dla biznesu:

o Klawiatura K860

o Trackball M575



• Serię Master dla biznesu:

o MX Combo

o MX Keys

o MX Master 3

o MX Anywhere 3



Produkty dla biznesu mają nowe opakowanie i są już dostępne w przedsprzedaży za pośrednictwem resellerów Logitech na całym świecie. Więcej informacji na temat dostępności ukaże się wkrótce.











