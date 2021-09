Poniedziałek 6 września 2021 PNY przedstawia dwie nowe pamięci flash USB

Autor: Adam | źródło: PNY | 13:11 PNY wprowadza do sprzedaży nowe pendrive-y USB 3.2 – HP x5600b i x5600c. Nowe pamięci flash USB zostały zaprojektowane do szybkiego przenoszenia i udostępniania plików z szerokiej gamy urządzeń: smartfonów, komputerów PC czy tabletów. HP x5600b i x5600c są dostępne w pojemnościach od 32 GB do 256 GB. Zapewnia to wystarczającą ilość pamięci masowej do codziennych potrzeb, zarówno w szkole, w pracy, jak i w domu. Użytkownicy, którzy muszą wykonywać duże transfery, na przykład w branży wideo, również znajdą w nowych pamięciach flash prawdziwych sprzymierzeńców.







HP x5600b – model dla łączności z Androidem



Pamięć HP x5600b posiada podwójną łączność składającą się ze standardowego złącza USB typu A oraz złącza micro-USB. Port micro-USB, najczęściej spotykany w urządzeniach z systemem Android, umożliwia transfer danych pomiędzy różnymi urządzeniami: smartfonem, komputerem, telewizorem, tabletem. Dzięki prędkości transferu do nawet 200Mb/s nowy pendrive stanie się niezbędnym, kieszonkowym towarzyszem, który pozwoli na łatwe dzielenie się treściami multimedialnymi.



Kluczowe cechy:



Transfer danych do 200MB/s

Interfejs: USB 3.2

Port: USB typu A / micro USB

Wymiary: 55 mm x 18.3 mm x 10.4 mm

Pojemność: od 32GB do 256GB w zależności od wersji









HP x5600c – model dla urządzeń nowej generacji

Pendrive HP x5600c jest wyposażony w podwójną łączność składającą się ze standardowego złącza USB typu A i szybkiego złącza USB typu C. Złącze to spełnia potrzeby urządzeń nowszej generacji, takich jak smartfony, komputery, telewizory czy drukarki, a dzięki USB 3.2 transfer jest szybki i wygodny. Korzystanie z kabla lub sieci Wi-Fi do wymiany plików nie będzie już potrzebne.



Kluczowe cechy:

Transfer danych do 200MB/s

Interfejs: USB 3.2

Port: USB typu A / typu C

Wymiary: 55 mm x 18.3 mm x 10.38 mm

Pojemność: od 32GB do 256GB w zależności od wersji







