Opera ruszy z własną platformą VOD, startuje beta

Autor: Adam | źródło: Opera | 12:18 Norweska przeglądarka wybrała polski rynek jako pierwszy dla swojej platformy VOD. Ograniczona liczba zaproszeń do ekskluzywnego programu testowego jest już dostępna. Loomi to nazwa nowej platformy VOD, która dziś otwiera zapisy do ekskluzywnego programu testów beta w Polsce. Wprowadzając Loomi na rynek, Opera zamierza zrewolucjonizować sposób oglądania filmów i materiałów wideo.



– Jako firma od dawna mamy silną pozycję na polskim rynku. To we Wrocławiu i Warszawie powstaje wiele z naszych przeglądarek. Dziś z wielką przyjemnością ogłaszamy, że wkrótce uruchomimy nowy innowacyjny serwis VOD – powiedział Krystian Kolondra, Wiceprezes Opera.



Aby otrzymać zaproszenie do programu beta z bardzo limitowaną liczbą miejsc, który zostanie otwarty w ciągu kilku dni, należy się zarejestrować na specjalnej stronie internetowej https://opr.as/vodbetapr. Loomi zostanie udostępnione szerokiej grupie użytkowników w niedalekiej przyszłości.



Dziś Opera oferuje użytkownikom na całym świecie szereg produktów i usług, w tym przeglądarki na komputery PC i urządzenia mobilne. Opera ma siedzibę w Oslo w Norwegii i jest notowana na giełdzie NASDAQ (OPRA).







