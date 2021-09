Poniedziałek 6 września 2021 Obrotowa kamera 2K QHD WiFi D-Linka z funkcją wykrywania osób

Autor: Adam | źródło: D-Link | 15:02 D-Link wzbogacił portfolio inteligentnych kamer mydlink o zewnętrzną kamerę QHD WiFi z funkcją obrotu i przybliżenia (DCS-8635LH). Wyposażona w algorytmy sztucznej inteligencji kamera monitoringu rejestruje wideo w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 2K i w 360 stopniach. Urządzenie można kontrolować zdalnie z poziomu aplikacji. Funkcja wykrywania oparta na algorytmie sztucznej inteligencji umożliwia rozpoznanie ludzi oraz pojazdów, jak też dźwięku tłuczonego szkła. Po wykryciu zdarzenia, automatycznie uruchamiane jest nagrywanie na kartę microSD lub w chmurze. Natomiast wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają dwukierunkowe przesyłanie głosu, a wbudowana syrena o głośności 90dB odstrasza intruzów.



Kamera to rozwiązanie do ochrony domu i małego biura, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, umożliwiające strumieniowanie wideo w jakości 2K QHD 1440p. Dostępny jest też nocny podgląd, dzięki któremu monitoring może być prowadzony w całkowitej ciemności do 7 m. Kontrolowana zdalnie funkcja obrotu zapewnia podgląd w 360 stopniach, dzięki czemu monitorowany jest cały wybrany obszar.



Kamerę można umieścić wszędzie tam, gdzie jest potrzebna, dzięki odpornej na warunki atmosferyczne obudowie klasy IP65 oraz połączeniom przez dwuzakresową sieć Wi-Fi lub port Ethernet. DCS-8635LH jest dostarczana wraz z akcesoriami umożliwiającymi przytwierdzenie jej do ściany, sufitu lub na maszcie, co zwiększa możliwość wyboru lokalizacji. Wsparcie kodowania H.265 przekłada się na mniejsze wymagania co do przepustowości sieci, nawet w przypadku podglądu i nagrywania w jakości 2K QHD.



Model DCS-8635LH współpracuje z Asystentem Google oraz Amazon Alexa, co umożliwia wydawanie poleceń głosowych. Natomiast wsparcie ONVIF Profile S zapewnia nieprzerwane nagrywanie na zgodnych urządzeniach NAS oraz NVR. Kamera wspiera najnowsze szyfrowanie WPA3 zapewniając bezpieczne połączenia. Użytkownicy mogą też skorzystać z szybkiej konfiguracji przez Bluetooth oraz zdalnego podglądu, odtwarzania wideo oraz zarządzania przez bezpłatną aplikację mydlink.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.