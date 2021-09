Poniedziałek 6 września 2021 Western Digital wprowadza dysk twardy 20 TB z technologią OptiNAND

Autor: Adam | źródło: WccFTech | 21:22 (1) Chiński portal IT House podał do wiadomości, że Western Digital wprowadza na rynek mechaniczny dysk twardy o pojemności 20 TB z technologią OptiNAND. Pamięć flash 20 TB napędu mechanicznego jest zintegrowana z „wbudowanym dyskiem flash iNAND UFS (EFD) na płytce drukowanej”, a także współpracuje z pamięcią flash 3D TLC UFS, której pojemność nie została jeszcze udostępniona publicznie. Western Digital tym działaniem zamierza poprawić niezawodność i wydajność nowego dysku.



Dysk twardy składa się łącznie z 9 talerzy o pojemności zbliżonej do około 2,2 TB i wykorzystuje technologię ePMR (Energy Assisted Perpendicular Recording Technology). W głowicy magnetycznej zastosowano bardziej precyzyjną trzystopniową technologię napędu, która umożliwia lepsze pozycjonowanie głowic odczytujących i zapisujących. Układ kontrolny SoC dysku twardego został niezależnie opracowany przez firmę Western Digital.



Obecnie Western Digital nie podał, czy nowy dysk twardy o pojemności 20 TB wykorzystuje zapis magnetyczny typu SMR (Shingled magnetic recording), ale zgodnie z opisem ten model prawdopodobnie wykorzysta tę metodę, ponieważ tylko ta technologia będzie wstanie obsłużyć tak gęsty zapis na ścieżkach.



Oczekuje się, że mechaniczny dysk twardy OptiNAND o pojemności 20 TB firmy Western Digital pojawi się w sprzedaży w ciągu najbliższych kilku miesięcy (lub nawet kilku kwartałów). Zastosowanie tej technologii zapewne przyczyni się do tego, że pojemność dysków ePMR HDD osiągnie 50 TB w drugiej połowie tego wieku.







jakieś zmiany w hardware? (autor: rookie | data: 7/09/21 | godz.: 09:39 )

Opis Optinand ze strony https://www.cyberfeed.pl/...-technologia-optinand/



" Pojemność: dysk działa inteligentniej, dzięki ulepszonym algorytmom oprogramowania układowego wykorzystującym rozszerzone metadane, które zostały przeniesione do iNAND, umożliwiając większą liczbę ścieżek na cal (TPI) i w rezultacie zwiększoną gęstość powierzchniową.

Wydajność: Opóźnienie dysku zostało ulepszone dzięki opatentowanym optymalizacjom oprogramowania układowego, które skupiają się na wymaganiu mniejszej liczby odświeżania sąsiednich ścieżek (ATI) i zmniejszeniu potrzeby opróżniania pamięci podręcznej zapisu w trybie z włączoną pamięcią podręczną zapisu.

Niezawodność: Prawie 50 razy więcej danych klientów można zachować w przypadku scenariusza awaryjnego wyłączenia zasilania (EPO), a dzięki unikalnym możliwościom Western Digital w zakresie pionowo zintegrowanego zaopatrzenia, projektowania, rozwoju, testowania i kwalifikacji dysków z obsługą pamięci flash klienci mogą liczyć na niezawodność dysku."



Wygląda na to, że to zwykły sshd a zmiany są czysto software'owe bez zmian w działaniu hardware...



