Środa 8 września 2021 Corsair iCUE i Ubisoft - współpraca przy grze Far Cry 6

Autor: Adam | 08:46 Corsair poinformował o przedłużeniu partnerstwa z czołowym wydawcą gier na świecie – Ubisoft. Efektem współpracy obu firm będzie integracja podświetlenia RGB wszystkich urządzeń Corsair iCUE z najnowszą odsłoną gry z serii Far Cry – Far Cry 6. Dzięki kooperacji gracze będą mogli jeszcze lepiej zaangażować się w rozgrywkę dzięki specjalnym, dynamicznym efektom podświetlenia, które rozszerzają akcję widoczną na ekranie na wszystkie urządzenia obsługujące oprogramowanie iCUE. W Far Cry 6 na graczy czeka Yara – zastygły w czasie tropikalny raj. Szósta odsłona Far Cry to zanurzenie w pełnym adrenaliny świecie współczesnej rewolucji prowadzonej przez partyzantów. Antón Castillo, dyktator Yary, chce przywrócić swojemu krajowi dawną chwałę, nie przebierając w środkach. Jego krwawymi śladami podąża syn, Diego. Gracz, wcielający się w rolę Dani Rojas, dołącza do grupy rewolucjonistów Libertad i przedziera się do Esperanzy, by obalić Antóna Castillo wraz z jego reżimem.



Gracze na PC będą mogli przenieść akcję Far Cry 6 poza ekran monitora dzięki komponentom komputerowym i urządzeniom peryferyjnym zgodnym z oprogramowaniem Corsair iCUE. Cały ekosystem iCUE odzwierciedla efektami świetlnymi zdarzenia w grze w czasie rzeczywistym, na przykład podczas eksploracji wyspy, eksplozji czy oswabadzania placówek. Zaawansowane podświetlenie ambientowe wpływa na bodźce wzrokowe, dzięki czemu znacznie wzrasta immersja oraz dynamizm rozgrywki.







– Cieszymy się z kontynuacji partnerstwa z Ubisoft, dzięki któremu długo wyczekiwana gra Far Cry 6 będzie jeszcze bardziej wciągająca – komentuje Lauren Premo, dyrektor ds. marketingu gamingowego firmy Corsair. – Integracja iCUE z poprzednimi grami, w tym Far Cry 5, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród graczy na PC, a w Far Cry 6 będzie ona jeszcze lepiej zaimplementowana – dodaje Premo.



– Uważamy, że zsynchronizowane podświetlenie Corsair iCUE umożliwia wczuwanie się w grę na jeszcze wyższym poziomie – twierdzi Chris Early, wiceprezes ds. współpracy i źródeł przychodów w Ubisoft. – Dzięki współpracy z Corsair gracze na PC będą mogli korzystać z integracji iCUE z grą i jeszcze intensywniej przeżywać przygody jako bojownicy o wolność na Yarze – kończy reprezentant Ubisoftu.







Integracja iCUE z Far Cry 6 będzie dostępna od 7 października, czyli od dnia premiery gry. Dodatkowo, Corsair doda darmowe kopie cyfrowe gry Far Cry 6 do zakupów kwalifikujących się produktów kompatybilnych z iCUE w oficjalnym sklepie internetowym tworzonym przez kalifornijskiego producenta. Promocja obejmuje również zamówienia wysyłane do Polski i potrwa aż do wyczerpania zapasów.



