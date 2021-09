Środa 8 września 2021 Biostar ogłasza listę płyt głównych wspierających AMD Ryzen 5000G

Autor: Adam | źródło: Biostar | 09:02 Biostar ogłasza, że ich wybrane płyty główne (lista poniżej) są gotowe do obsługi najnowszych procesorów AMD Ryzen 5000G. Dzięki prostej aktualizacji BIOSu, użytkownicy mogą bez problemu zaktualizować swoje płyty główne z podstawką AM4 z serii 400 i 500 do najnowszych procesorów. Biostar udostępnił nową poprawkę BIOSu dla następujących chipsetów X570/B550/A520/X470/B450. Niebawem kolejna generacja procesorów AMD Ryzen 5000G o nazwie kodowej "Cezanne" wejdzie na światowy rynek. Nowe procesory z serii 5000G oparte są na architekturze Zen 3. Seria procesorów APU AMD Ryzen 5000 do komputerów stacjonarnych oparta jest na mikroarchitekturze CPU Zen 3 i GPU Vega i jest następcą serii Ryzen 4000 "Renoir".



Aby uzyskać więcej informacji na temat płyt głównych Biostar AM4 serii 400 i 500 obsługujących nowe procesory AMD Ryzen 5000G, przejdź do strony pobierania na stronie producenta i pobierz odpowiednią wersję BIOSu, jak podano poniżej.







