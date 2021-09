Środa 8 września 2021 Gra Surviving Mars za darmo na Steamie

Autor: Adam | źródło: Board | 09:24 Dzisiaj do godziny 19.oo można pobrać za darmo ze strony Steam grę Surviving Mars (cena regularna na Steamie ponad 100zł). Surviving Mars to symulator zarządzania miastem w realiach sci-fi, którego motywem przewodnim jest kolonizacja Marsa i przetrwanie. Wybierz agencję kosmiczną, aby zyskać dostęp do zasobów i wsparcia finansowego przed określeniem lokalizacji swojej kolonii. Buduj kopuły i stwórz infrastrukturę, badaj nowe możliwości i wykorzystuj drony, aby odblokować bardziej zaawansowane sposoby kształtowania i poszerzania swojej osady. Uprawiaj żywność, wydobywaj minerały lub po prostu odpocznij przy barze po ciężkim dniu pracy. Najważniejsze jest jednak utrzymanie kolonistów przy życiu – co nie jest łatwe na tej dziwnej, nowej planecie.



Czekają Cię liczne wyzwania. Wprowadź w życie swoją strategię i zwiększ szanse kolonii na przeżycie, jednocześnie odkrywając tajemnice obcego świata. Jesteś gotowy? Czerwona Planeta na Ciebie czeka.







