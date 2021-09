Fuzja komputera, muzyki i akustyki.

Komputer jest niezbędnym urządzeniem we współczesnym świecie



Komputery, laptopy, tablety i notebooki stały się nieodzowną częścią naszego życia. Fantastyczny postęp w technologii komputerowej sprawił, że urządzenia komputerowe są dostępne dla prawie każdego.

Używamy go również do pracy, nauki i rozrywki prawie codziennie. Komputerowo sterowane maszyny i roboty oszczędzają ludziom wiele wysiłku i pracy fizycznej. Dzięki Internetowi mamy dostęp do niemal nieskończonej ilości informacji, co również ułatwia nam codzienne życie i pomaga nam w pracy.

Są też wady nowoczesnej technologii. Jeśli spędzamy zbyt dużo czasu przed monitorem, możemy też przepracować oczy i mózg, a siedzący tryb życia negatywnie wpływa na nasze zdrowie fizyczne. Wielu rodziców denerwuje, że ich dzieci spędzają długie godziny przed ekranem komputera, laptopa, a nawet smartfona, ale młodzi ludzie nie mogą i nie powinni mieć zakazu korzystania z nowoczesnych technologii. Oczywiście należy dążyć do zachowania równowagi między czasem spędzonym przed monitorem a innymi czynnościami. Młodsza grupa wiekowa jest bardziej skłonna do uzależnienia, zwłaszcza od gier multimedialnych i interfejsów społecznościowych.

Rozrywka, muzyka



Dzięki niezliczonym aplikacjom możemy również pobierać filmy i muzykę na komputery. Rozdzielczość ekranów jest coraz lepsza, możemy oglądać realistyczne, wyraźne i żywe obrazy i filmy na naszym komputerze, laptopie lub smartfonie. Jednak bez względu na to, jakie nowe i drogie urządzenie komputerowe wysokiej jakości posiadamy, generalnie dźwięk nie jest ich siłą. Aby film lub muzyka zapewniały prawdziwe wrażenia dźwiękowe, do komputera należy podłączyć głośniki zewnętrzne. Możliwości wyboru nie brakuje, możemy wybierać spośród wielu różnych głośników komputerowych o różnych kategoriach cenowych i jakościowych. Istnieje kilka testów i opisów tych monitorów, które można podłączyć do komputera, mogą one pomóc w wyborze. Lokalizacja komputera, dostępne rozmiary i możliwości finansowe również wpływają na rodzaj wybranego głośnika. W związku z epidemią koronawirusa coraz więcej osób jest zmuszanych między czterema ścianami do pracy w systemie domowego biura. Możliwości spędzania wolnego czasu są również ograniczone ze względu na wirusa, więc spędzamy więcej czasu przed komputerami niż przeciętnie. Słuchanie muzyki i oglądanie filmów wyłącza się i bawi, ale jeśli dźwięk nie jest właściwy, po chwili nasze głowy mogą boleć od zdezorientowanego dźwięku.

Zdecydowanie warto wykonać obróbkę akustyczną w pomieszczeniu, w którym korzystamy z komputera. Ściany i sufity ze względu na swoją konstrukcję nie są w stanie pochłaniać dźwięków w głębszym zakresie. Idealne materiały dźwiękochłonne mają elastyczną, porowatą strukturę. Zaleca się umieszczenie paneli dźwiękochłonnych i rozpraszających na ścianach i suficie, a izolację akustyczną przed oknami z powodzeniem możemy wykonać za pomocą kurtyn dźwiękochłonnych wykonanych z grubej tkaniny. Gęsto tkane, miękkie dywany akustyczne można układać na twardych powierzchniach podłogowych. Panele akustyczne wykonane z wysokiej jakości materiałów są nie tylko użyteczne, ale są również estetycznymi dodatkami. Unikaj tandetnych, tanich materiałów plastikowych i styropianowych, ponieważ są one nie tylko piękne, ale także bezużyteczne pod względem izolacji akustycznej i naprawy akustycznej!



W studiach nagrań dźwiękowych ustawienia rejestracji dźwięku są niemal wszędzie dokonywane cyfrowo za pomocą komputera. Dzięki temu inżynierowie dźwięku mogą uzyskać jeszcze dokładniejszy, jeszcze czystszy dźwięk, zapewniając doskonałe wrażenia muzyczne. Jeśli jednak studia nie przywiązują wagi do tworzenia idealnych warunków akustycznych, nie będą zadowolone z efektu swojej pracy. Charakterystyki akustyczne danego studia są bardzo decydujące podczas nagrywania materiału dźwiękowego. Z perspektywy czasu możemy cyfrowo poprawić dźwięk za pomocą oprogramowania komputerowego, ale to nie wystarczy. Z tego widać również, że acouleczenie stistyczne ma w pracowniach szczególne znaczenie.



Muzyka przyszłości



Technologia rozwija się niesamowicie, więc nawet komputery są w stanie komponować muzykę i wytwarzać różne efekty dźwiękowe. Instrumentalne doświadczenie muzyczne na żywo nie może być zastąpione muzyką cyfrową, ale trzeba przyznać, że technologia komputerowa niesie ze sobą wiele niespodzianek i innowacji dla ludzkości w dziedzinie muzyki na przyszłość!

Bez komputera trudno sobie wyobrazić nasze codzienne życie, ma on wiele zalet i naprawdę ułatwia pracę, pozostawiając nam więcej czasu na spędzanie wolnego czasu.

Mała historia komputerowa



Rozwój pierwszego komputera wiąże się z nazwiskiem Jánosa Neumanna. Był sprzedawany w latach 1943-46, ważył 30 ton, był wyposażony w 18 tys. Popełniał błąd co 15 minut. Jego ogromny rozmiar był połączony z ogromnym zużyciem energii. John Neumann podzielił maszynę na jednostki funkcjonalne. (jednostki wejściowe, sterujące, pamięciowe, arytmetyczne, wyjściowe) Oparty na systemie liczb binarnych. Wraz z postępem technologii wielkość komputerów zmniejszyła się dzięki układom scalonym. Pierwsze komputery stacjonarne czwartej generacji pojawiły się w latach 1971-1991, a także stały się dostępne różne akcesoria, takie jak mysz, monitor i klawiatura. Używane dziś komputery należą do piątej generacji, charakteryzują się już mikroczipem, procesorami wielordzeniowymi, szybkością, dużą ilością miejsca na przechowywanie danych oraz zwiększoną przestrzenią dyskową na dyski optyczne. Przyszłością mogą być komputery optyczne, które przenoszą informacje nie elektrycznie, ale za pomocą impulsów świetlnych.