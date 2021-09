Czwartek 9 września 2021 Far Cry 6 oraz Riders Republic w GeForce NOW od dnia rynkowej premiery

Autor: Adam | źródło: NVidia | 20:52 (1) NVidia poinformowała, że dwa tytuły od Ubisoft, Far Cry 6 oraz Riders Republic, będą dostępne w usłudze GeForce NOW już od dnia ich rynkowych premier, zaplanowanych na październik. Oznacza to, że nawet jeśli platformy graczy nie spełniają minimalnych wymagań systemowych, będą oni mogli dołączyć do rewolucji w państwie Yara lub poszaleć w śniegu, brudzie i błocie na niemal wszystkich swoich urządzeniach. Dodatkowo, w dniach 9-12 września, użytkownicy GeForce NOW mogą za darmo toczyć walki w grze Tom Clancys Rainbow Six: Siege, w ramach przygotowań do nowej aktualizacji Crystal Guard. Dodatkowo w tym czasie można nabyć grę w cenie obniżonej o 80% i kontynuować rozgrywkę po zakończeniu darmowego weekendu.



Ale to nie wszystko. Ponieważ mamy czwartek, to biblioteka GeForce NOW znowu się powiększa, tym razem o 10 tytułów. Jedną z nich jest Life is Strange: True Colors, najnowsza odsłona wielokrotnie nagradzanej serii gier od Square Enix.



Lista gier dostępnych w GeForce NOW od tego tygodnia:



Bus Simulator 21 (premiera 7 września w Steam)

Dice Legacy (premiera 9 września w Steam)

Life is Strange: True Colors (premiera 10 września w Steam)

Sheltered (za darmo do 16 września w Epic Games Store)

American Fugitive (Steam)

Cepheus Protocol (Steam)

Encased (Epic Games Store)

Infinifactory (Steam)

Postal: Redux (Steam)

Transport Fever 2 (Epic Games Store)



K O M E N T A R Z E

Tytuł (autor: Faraonix | data: 10/09/21 | godz.: 02:10 )

Fry Cry 6 ? Pieczony płacz 6 ?



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.