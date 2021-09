Czwartek 9 września 2021 Far Cry 6 i Resident Evil Village przy zakupie PC z Ryzenem i Radeonem

Autor: Adam | źródło: AMD | 20:57 Nowa gra ze stajni Ubisoft jak widać elektryzuje zarówno AMD jak i NVidie, więc teraz info od AMD związane z tym tytułem. Firma ogłosiła dzisiaj uruchomienie nowej promocji, w ramach której gracze mogą otrzymać - Far Cry 6 i Resident Evil Village< przy zakupie komputerów z procesorami AMD Ryzen i kartami graficznymi AMD Radeon. Akcja ta p.t. „AMD Ryzen + AMD Radeon Raise the Game System Bundle” dotyczy następujących systemów komputerowych.



Komputery stacjonarne dla graczy, które wyposażone są w procesory AMD Ryzen serii 5000 lub 3000 i karty graficzne AMD Radeon serii RX 6000.



Laptopy dla graczy, które wyposażone są w procesory AMD Ryzen serii 5000H i karty graficzne AMD Radeon serii RX 6000M.



Uruchomiona 9 września 2021 promocja potrwa do 31 grudnia 2021 i będzie sukcesywnie uruchamiana w ofertach producentów OEM oraz lokalnych integratorów i wiodących sklepów z elektroniką, jak Morele.net. Gra Far Cry 6 zostanie udostępniona po publicznej premierze, która obecnie zaplanowana jest na październik. Czas na realizację kodu upłynie 29 stycznia 2022 roku. Więcej szczegółów i regulamin dostępny jest tutaj.







