Nowy SSD NVMe M.2 Gen4 PCIe x4 od Corsair

Autor: Adam | źródło: Corsair | 21:04 Corsair wprowadził do sprzedaży nowy dysk typu SSD NVMe M.2 Gen4 PCIe x4 – MP600 PRO XT. Dostępny w wersjach o objętości do 4 TB dzięki zainstalowanemu fabrycznie rozpraszaczowi ciepła gwarantuje wysoką wydajność, co pozwala jego użytkownikom bardzo szybko otwierać aplikacje i programy, przesyłać pliki oraz błyskawicznie wczytywać nowe fragmenty lokacji w grach wideo. Dysk oferuje do 7100 MB/s odczytu sekwencyjnego oraz do 6800 MB/s zapisu sekwencyjnego. Premierowy produkt kalifornijskiego producenta został wyposażony w pamięć 3D TLC NAND o wysokiej gęstości, która zapewnia nie tylko wydajność, ale i wytrzymałość – do 3000 TB zapisanych danych.



Najnowocześniejsza technologia PCIe Gen4 gwarantuje maksymalną przepustowość dysku, a wsteczna kompatybilność z PCIe Gen3 umożliwia elastyczne stosowanie szybkiej pamięci masowej w różnych zestawach komputerowych. Warto jednak pamiętać, że montaż w jednym ze starszych gniazd na płycie głównej może wiązać się ze spadkiem wydajności dedykowanej 4. generacji.



MP600 PRO XT o kompaktowym, standardowym formacie M.2 2280 NVMe ma charakterystyczny aluminiowy rozpraszacz ciepła, dzięki któremu zachowuje optymalną temperaturę nawet przy maksymalnej szybkości działania. Duża powierzchnia i zaawansowana budowa radiatora skutecznie odprowadza ciepło i zmniejsza ryzyko ograniczania wydajności zapisu lub odczyty sekwencyjnego.



Dodatkowo, najnowszy dysk Korsarzy jest też kompatybilny z blokiem wodnym Corsair Hydro X Series XM2 Water Block (do nabycia osobno). Dzięki zastosowaniu bloku wodnego SSD można zintegrować z niestandardowym układem chłodzenia cieczą, co pozwoli uzyskać jeszcze niższą temperaturę działania i zmaksymalizować wydajność oraz żywotność produktu.



Podobnie jak pozostałe dyski SSD od Corsair, MP600 PRO XT współpracuje z bezpłatnym oprogramowaniem Corsair SSD Toolbox. Darmowy software umożliwia korzystanie z szeregu wygodnych funkcji, takich jak bezpieczne kasowanie danych czy aktualizacja oprogramowania firmware produktu bezpośrednio z pulpitu systemu operacyjnego.



W Polsce sprzęt pojawi się w ofercie najpopularniejszych internetowych sklepów z elektroniką do końca września br. MP600 PRO XT jest objęty pięcioletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firmy Corsair.







